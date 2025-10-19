Định hướng biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

(VTC News) -

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), ký ban hành Công văn 20 về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2020 (quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập), trên cơ sở kiến nghị của một số địa phương, Ban Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc thành lập và tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm thuộc UBND cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực trên địa bàn.

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã quyết định thành lập theo thẩm quyền 1 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực (gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...) do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Trường hợp UBND cấp xã đã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm thì đề nghị tổ chức lại và bổ sung nhiệm vụ về khuyến nông theo yêu cầu tại Thông báo số 371 của Văn phòng Trung ương Đảng (thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn, UBND cấp tỉnh chỉ đạo về tên gọi, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong đó, Ban Chỉ đạo lưu ý, quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc các lĩnh vực sự nghiệp mà đơn vị sự nghiệp công lập này được giao thực hiện trên địa bàn cấp xã, bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Về cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó, Ban Chỉ đạo định hướng việc thành lập các phòng chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp công lập phải dựa trên khối lượng công việc và đặc thù quản lý.

Mỗi phòng cần đảm nhiệm từ hai mảng công tác trở lên, có quy trình quản lý riêng và tối thiểu 7 viên chức làm việc trở lên. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có không quá 2 cấp phó; trưởng phòng có 1 cấp phó để bảo đảm tinh gọn, hiệu quả trong điều hành.

Về số lượng người làm việc, trên cơ sở tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không bao gồm lĩnh vực giáo dục và y tế), UBND cấp tỉnh sẽ rà soát, cân đối và phân bổ phù hợp khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã. Điều này bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai, UBND cấp xã có trách nhiệm tuyển dụng, bố trí viên chức theo biên chế được giao.

Trường hợp chưa tuyển dụng kịp thời, cấp xã được phép ký hợp đồng lao động với người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định 111/2022 của Chính phủ (về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập).