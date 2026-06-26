Điều tra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong ở Lào Cai

(VTC News) -

Ngày 26/6, Đảng ủy phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) có báo cáo về vụ việc có dấu hiệu "Giết người" xảy ra tại số nhà 056, đường Quy Hóa, tổ dân phố 29 Kim Tân, phường Lào Cai.

Theo đó, khoảng 12h ngày 26/6, Công an phường Lào Cai tiếp nhận trình báo của anh C.P.N. về việc V.V.L (SN 1989, trú tại tổ dân phố số 16 Kim Tân, phường Lào Cai) sử dụng súng dạng súng lục ổ quay bắn anh Đ.H.D. (trú tại đường Quy Hóa, tổ dân phố số 29 Kim Tân, phường Lào Cai) tử vong.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các bên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Lào Cai Online)

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, V.V.L lái ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, người này có hành vi tự gây thương tích khi ở trong xe và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Nhận tin báo, Công an phường Lào Cai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Lào Cai triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng dạng súng lục ổ quay cùng một xe ô tô nhãn hiệu Camry mang biển kiểm soát 24A-255.xx.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc cũng như các tình tiết liên quan, đồng thời xử lý theo quy định.