Đề xuất điều chuyển 2.000 tỷ đồng còn dư từ quỹ phòng chống thiên tai cho 3 tỉnh

(VTC News) -

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra tại cuộc họp về ứng phó cơn bão số 15 Koto do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, ngày 26/11.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Hoàng Hiệp. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực Nam Trung Bộ gây thiệt hại rất nghiêm trọng đặc biệt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Cụ thể, thiên tai làm 108 người chết và mất tích; 426 nhà bị sập đổ; 2.066 nhà bị hư hỏng; thời điểm lớn nhất có 272.666 nhà bị ngập; thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế... Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 14.352 tỷ đồng (chủ yếu là hạ tầng, chưa tính thiệt hại tài sản hộ gia đình.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, mức thiệt hại này dự kiến còn lớn hơn nhiều do khoảng 300.000 hộ bị ngập phải mua sắm lại đồ dùng, thiết bị sinh hoạt thiết yếu.

"Đến nay đã hỗ trợ 2.147,3 tỷ đồng cho 4 tỉnh (Đắk Lắk 729 tỷ đồng, Lâm Đồng 570,3 tỷ đồng, Khánh Hòa 478 tỷ đồng và Gia Lai 370 tỷ đồng); 8.000 tấn gạo; 9 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B; 250.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu", Thứ trưởng nêu rõ.

Cùng với mức hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ (60 triệu đồng/hộ), nhiều nguồn lực xã hội hóa bổ sung từ doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế hỗ trợ khoảng 14 triệu USD, trong đó 10 triệu USD tiền mặt, chủ yếu cấp trực tiếp cho hộ dân (khoảng 5 triệu đồng/hộ) để khắc phục hậu quả ban đầu.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, quỹ phòng chống thiên tai ở nhiều địa phương đang tồn đọng khoảng 2.000 tỷ đồng.

"Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng xem xét điều chuyển quỹ từ các tỉnh dư sang các địa phương bị thiệt hại nặng như Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, để hỗ trợ trực tiếp cho người dân, mỗi hộ khoảng 5-10 triệu đồng nhằm mua sắm lại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, để sớm ổn định lại cuộc sống", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Thông tin thêm về tình hình khắc phục thiệt hại của đợt bão, lũ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, lực lượng quân đội, công an đã hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, trường học và trạm y tế cơ bản hoạt động trở lại từ hôm qua. Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và các tuyến cao tốc đã lưu thông, chỉ còn 12 điểm sạt lở cục bộ cần xử lý.

Trong đó, Bộ Quốc phòng điều động 187.547 lượt cán bộ, chiến sĩ và 6.827 phương tiện; Bộ Công an huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 27.740 lượt phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tăng cường hệ thống cảnh báo thiên tai ở xã, phường

Báo cáo tại phiên họp về công tác ứng phó bão số 15, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 5 rút kinh nghiệm bố trí, sử dụng lực lượng và phương tiện phòng chống bão lũ lịch sử vừa qua.

"Sau đợt điều động đầu tiên, một số cán bộ, chiến sĩ đã được nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung quân số, rà soát phương án ưu tiên khắc phục hậu quả sau lũ, gồm phun khử trùng khu dân cư và công cộng, phối hợp với công an bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ khôi phục các cơ sở công cộng, trường học, bệnh viện và nhà ở cho người dân, giúp các đơn vị công lập sớm hoạt động trở lại", Trung tướng Lê Quang Đạo thông tin.

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng cường công tác truyền thông nhanh, chính xác, phù hợp với tình hình thiên tai và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cho người dân.

Các địa phương phối hợp quân đội rà soát, tổng hợp phương tiện, trang thiết bị hiệu quả trong đợt lũ vừa qua để báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và bổ sung kịp thời. Lực lượng quân y và binh chủng hóa học cũng được tăng cường để phòng chống dịch, khám chữa bệnh cho người dân.

Về ứng phó bão số 15, theo Trung tướng Lê Quang Đạo, các quân khu ven biển (3, 4, 5, 7, 9) nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì quân số trực theo quy định, phối hợp với địa phương và Bộ đội Biên phòng thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào khu vực an toàn.

Các đơn vị quân đội rà soát phương án điều động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ khi di chuyển trong bão, lũ và sạt lở.