Đệ tử chân truyền môn võ 2000 năm của Trung Quốc bị tát méo mặt, khâu 5 mũi

Võ sĩ Trung Quốc Triệu Hồng Cương (Zhao Honggang) đối đầu với Mukhammed Amantayev của Kazakhstan vào tối 31/10 tại vòng 3 của giải đấu PowerSlap - cuộc thi tát nổi tiếng thế giới. Trong trận đấu, Triệu Hồng Cương bị đối thủ Amantayev đánh ngã và phải chịu nhiều chấn thương vùng mặt, cùng vết bầm quanh mắt.

Bài tổng hợp đăng trên trang Sina thuật lại: “Hình ảnh trận đấu ngày 31/10 cho thấy, ở hiệp đầu, Triệu Hồng Cương đã bị đối thủ đánh mạnh, lập tức chảy máu bị thương ở một bên mặt, nhưng võ sĩ này không bỏ cuộc, mang vết thương và kiên trì ở lại sân đấu, cùng đối thủ triển khai đối kháng kịch liệt.

Sau 2 hiệp tranh tài ngoan cường, Triệu Hồng Cương ở hiệp thứ ba không chống nổi thế công mạnh mẽ của đối thủ, bị đánh trúng sau ngã xuống không dậy nổi, cuối cùng nhận thất bại knock-out.

Đáng chú ý là, đối thủ của Triệu Hồng Cương là Amantayev càng giỏi về hóa giải lực đánh, nhưng trong trận đấu anh ta xuất hiện động tác lắc lư né tránh nhẹ, cùng với động tác chân rời đất, khiến một phần khán giả thảo luận về việc có phạm quy hay không”.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hôm sau, Triệu Hồng Cương cho biết kết quả kiểm tra y tế kỹ lưỡng cho thấy anh không bị chấn động não, chỉ bị nứt nhẹ xương gò má và ổ mắt phải khâu năm mũi.

Theo hồ sơ cá nhân, Triệu Hồng Cương là vận động viên châu Á đầu tiên của Trung Quốc ký hợp đồng với PowerSlap, đồng thời là truyền nhân đời thứ 9 của môn võ Thông bối quyền (Qijiatong Back-Fist). PowerSlap là giải đấu do Chủ tịch UFC Dana White sáng lập. Hình thức thi đấu bao gồm hai đối thủ đứng đối diện nhau và lần lượt tát vào má đối phương bằng toàn lực.

Tờ Sina cho biết PowerSlap là môn đối kháng trực tiếp với quy tắc đơn giản nhưng cực kỳ khắc nghiệt. Hai vận động viên đứng đối mặt, luân phiên tát mạnh vào má đối phương, trong khi người phòng thủ phải giữ vai thẳng, tay chắp sau lưng, không được né hay đỡ đòn.

Quyền tấn công trước được xác định bằng cách tung đồng xu. Người tấn công phải đứng trong khu vực quy định, chỉ được dùng nửa trên lòng bàn tay, không được đánh vào mắt, tai hay dùng gốc bàn tay để tránh gây thương tích nghiêm trọng. Trận đấu thường gồm 3–5 hiệp, mỗi bên có 30 giây chuẩn bị trước khi tấn công và 30 giây hồi phục sau khi bị tấn công.

Môn võ 2000 năm tuổi

Thông bối quyền là môn võ thuật truyền thống ở miền Bắc Trung Quốc, nổi tiếng với những đòn đánh có tầm xa. Triệu Hồng Cương sinh ra ở tỉnh Cam Túc và đang sống tại Bắc Kinh. Anh là truyền nhân đời thứ chín của phái Tề, một nhánh của Thông bối quyền, môn võ thuật truyền thống có lịch sử hơn 2.000 năm.

Thông bối quyền có nghĩa là “truyền sức mạnh từ quyền đánh phía sau”. Môn võ lấy cảm hứng từ chuyển động của loài vượn này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Thông bối quyền nhấn vào việc tạo ra sức mạnh từ phía sau, truyền sức mạnh qua vai và cánh tay để tung ra những cú đánh mạnh mẽ bằng nắm đấm hoặc bàn tay.

Triệu đã tập luyện không biết mệt mỏi để bảo tồn môn võ thuật truyền thống này, đồng thời hiện đại hóa nó để thích ứng với các môn thể thao chiến đấu đương đại, chẳng hạn như võ tát. Hành trình võ thuật của Triệu được đánh dấu bằng những thành tựu đáng chú ý, bao gồm chức vô địch MMA tại giải đấu “Vua Kung Fu” Hà Nam và Hội nghị Giao lưu võ thuật toàn quốc Trương Gia Khẩu lần đầu tiên năm 2024.

Triệu Hồng Cương cũng làm việc không biết mệt mỏi để phổ biến Thông bối quyền ở Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Trang cá nhân của anh trên một nền tảng có 685.000 người theo dõi, là nơi anh thường xuyên đăng các video thể hiện kỹ thuật Thông bối quyền kết hợp với kỹ thuật tát để chuẩn bị cho giải đấu, hay tương tác với sư phụ và học trò.

Tuy nhiên thất bại mới đây khiến nhiều người nghi ngờ võ công của Triệu Hồng Cương. Trang Guancha của Trung Quốc đăng tải bài viết với dòng tít: “Truyền nhân Thông bối quyền bị hạ gục bởi vài cú tát – Đây có phải là thời khắc tăm tối nhất của võ thuật truyền thống?”.

Theo bài nào này, cộng đồng mạng chế giễu rằng võ thuật truyền thống chỉ là “nói thì hay, đánh thì dở”. Nhiều người còn mỉa mai các “võ sư mạng” từng phô diễn sức mạnh ảo. Tuy nhiên bài viết trên Guancha cho rằng vấn đề không nằm ở Triệu Hồng Cương “không đủ mạnh”, mà là võ thuật truyền thống thiếu thực chiến. Nhiều “võ sư” chỉ biểu diễn cho học trò xem, không dám giao đấu thật, nên khi lên sàn, mọi ảo tưởng đều sụp đổ.

Tuy nhiên, Triệu Hồng Cương lại khác – ông dám bước lên sàn thật, chấp nhận rủi ro chấn thương, thất bại và chỉ trích, điều mà đa số võ sư truyền thống né tránh. Theo tờ Guancha, đối thủ Amantaev là HLV quyền anh chuyên nghiệp với 15 năm kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật boxing vào trận, tạo nên sự chênh lệch lớn về lực đánh.

Theo dữ liệu, lực trung bình mỗi cú tát của Triệu Hồng Cương là 287 kg, trong khi Amantaev đạt 412 kg. Đây là khoảng cách khổng lồ trong bối cảnh không được né tránh.

Trên trang Instagram cá nhân, Amantaev còn cho biết mình là HLV môn Sanda. "Đối thủ của tôi cực kỳ nguy hiểm — anh ta có thể dùng tay không đập vỡ gạch. Tôi cũng là huấn luyện viên Wushu Sanda, và vào ngày 31 tháng 10 tại Riyadh, tôi muốn biết võ công của ai mới thật sự mạnh hơn. Tôi tôn trọng anh ta… nhưng tôi đến để giành chiến thắng", Amantaev viết trước trận đấu.