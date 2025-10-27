Tử thần rình rập quanh võ sĩ: 10 cao thủ mất mạng trên sàn đấu

(VTC News) -

Theo số liệu từng được CNN công bố, từ năm 1890 đến 2011, ước tính có 1.604 võ sĩ quyền Anh tử vong do các chấn thương trực tiếp trên sàn đấu. Dưới đây là 10 cái chết thương tâm của các võ sĩ boxing được ghi nhận bởi trang Sportsnaut.

Kim Duk-koo (1982)

Vào tháng 11/1982, nhà vô địch khu vực Hàn Quốc Kim Duk-koo đối đầu với Ray Mancini trong trận đấu cuối cùng đầy bi kịch của anh. Kim chiến đấu hết mình qua 13 hiệp đầy khó khăn trước nhà vô địch hạng nhẹ WBA.

Kim Duk Koo qua đời sau trận đấu với Ray Mancini

Mancini giành chiến thắng knock out trong những phút đầu của hiệp 14. Chỉ vài phút sau, Kim sụp đổ và rơi vào trạng thái hôn mê. Anh không bao giờ tỉnh lại.

Vụ việc này được coi là bước ngoặt dẫn tới những thay đổi quan trọng của môn boxing. Quy tắc đếm tám giây, lệnh cấm thi đấu kéo dài cho các võ sĩ vừa bị knock-out, và các cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước trận đấu đã được áp dụng.

Đáng buồn thay, mẹ của Kim và trọng tài điều khiển trận đấu đều tự tử trong vòng một năm sau đó.

Maxim Dadashev (2019)

Maxim Dadashev đứng trước cơ hội tranh đai thế giới trong một trận loại trực tiếp hạng nhẹ-junior của IBF với Subriel Matias. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc theo kịch bản đáng buồn nhất.

Tay đấm người Nga bị áp đảo đến mức đội ngũ huấn luyện của anh đã dừng trận đấu sau hiệp thứ mười một. Dadashev ngay lập tức tranh cãi với huấn luyện viên của mình, Buddy McGirt, về quyết định này. Tuy nhiên, Dadashev không hiểu điều gì xảy đến với anh khi đó.

Maxim Dadashev qua đời năm 2019

Maxim DadĐấhev cần sự hỗ trợ để rời khỏi sàn đấu và thậm chí nôn mửa trước khi gục xuống hành lang trên đường đến phòng thay đồ. Các bác sĩ tại một bệnh viện gần đó đã tiến hành hôn mê nhân tạo để điều trị tụ máu dưới màng cứng của anh. Vài ngày sau, anh qua đời.

Benny Paret (1962)

Benny Paret, tay đấm người Cuba, từng giành vô địch thế giới hạng bán trung thống nhất hai lần vào đầu thập niên 1960. Anh từng 1 lần giành chiến thắng trước võ sĩ nổi tiếng người Mỹ, Emile Griffith. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của Paret trong ba trận đấu giữa họ.

Trận đấu thứ ba của họ, được phát sóng trực tiếp trên ABC, đã trở thành bi kịch. Griffith tung một loạt cú đấm khiến đối thủ của mình văng qua dây đài, kết thúc trận đấu. Paret gục xuống ở góc đài ngay sau đó và rơi vào trạng thái hôn mê. 10 ngày sau, anh được xác nhận đã qua đời. Griffith đã mang nỗi ám ảnh tội lỗi về vụ việc này suốt nhiều thập kỷ, thừa nhận rằng ông phải chịu 40 năm ác mộng.

Benny Paret qua đời khi mới 25 tuổi

Choi Yo-sam (2008)

Vào ngày Giáng Sinh năm 2007, nhà vô địch WBO liên lục địa hạng ruồi Choi Yo-sam bảo vệ thành công danh hiệu trước Heri Amol. Anh hoàn tất trận đấu sau khi bị đánh ngã trong những giây cuối cùng và giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận.

Đáng tiếc, Choi Yo-sam không bao giờ kịp ăn mừng chiến thắng. Anh gục xuống trên sàn đấu ngay trước khi các bảng điểm được công bố. Ngày 2/1/2008, anh được xác định đã chết não. Ngày hôm sau, võ sĩ người Hàn Quốc này được ngắt khỏi máy trợ thở.

Cái chết của Choi Yo Sam vào đầu năm 2008 gây rúng động làng boxing

Patrick Day (2019)

Khi cái chết của Maxim Dadashev vẫn còn gây ám ảnh trong giới quyền anh, võ sĩ Patrick Day (Mỹ) đã phải chịu bi kịch tương tự khi đối đầu với Charles Conwell vào năm 2019. Day chịu đòn nặng, bị hạ gục hai lần trước hiệp thứ mười. Trong hiệp đấu cuối cùng đó, anh ngã xuống sàn mạnh, khiến trận đấu kết thúc nghiêng về Conwell.

Niềm vui chiến thắng của Conwell nhanh chóng biến thành bối rối và kinh hoàng khi Day được đặt lên cáng và đưa ra khỏi sàn đấu. Anh qua đời sau 4 ngày sau trận đấu (16/10/2019).

Patrick Day qua đời vào năm 2019

Boris Stanchov (2019)

Vào tháng 9/2019, một trận đấu sáu hiệp theo lịch trình tại Albania, vốn không được chú ý bởi hầu hết người hâm mộ quyền Anh, đã trở thành một câu chuyện kỳ lạ và bi thảm. Trong hiệp thứ năm, võ sĩ tên Isus Velichkov ngã xuống sàn, mất ý thức và qua đời ngay tại góc đài.

Tuy nhiên, Isus Velichkov thực tế vẫn còn sống và khỏe mạnh. Thực tế, võ sĩ qua đời trên sàn đấu là Boris Stanchov (người Bulgaria), anh họ của Velichkov, người đã thua trận và qua đời trong trận đấu với Ardit Murja. Stanchov đã thi đấu bằng giấy phép của Velichkov để tránh ghi nhận thất bại vào hồ sơ của mình.

Khoảnh khắc Boris Stanchov ngã gục trên sàn đấu

Davey Moore (1963)

Sự nghiệp vô địch hạng featherweight của Davey Moore (Mỹ) kết thúc sau khi Sugar Ramos hạ anh ở hiệp 10 trong cuộc so găng diễn ra năm 1963. Khi ngã, cổ của Moore va vào dây sàn dưới cùng. Dù vẫn đứng dậy và hoàn thành hiệp đấu, trận đấu này đã bị dừng trước hiệp 11. Moore thậm chí còn thực hiện một cuộc phỏng vấn sau trận tương đối bình thường.

Davey Moore qua đời lúc 29 tuổi

Tuy nhiên, cú va chạm tưởng chừng không đáng kể với dây sàn đã gây ra chấn thương nghiêm trọng ở não của Moore. Ngay sau khi trở về phòng thay đồ, Moore rơi vào hôn mê. 75 giờ sau, anh được xác nhận qua đời ở tuổi 29.

Năm 2013, một bức tượng tưởng niệm vận động viên Olympic xấu số này được dựng tại quê hương Springfield, Ohio.

Jimmy Doyle (1947)

Trong lần bảo vệ đai vô địch hạng bán trung đầu tiên, huyền thoại Sugar Ray Robinson được ghép đấu với Jimmy Doyle, người gốc Los Angeles. Sau khi mơ thấy cảnh giết đối thủ trên sàn đấu, Robinson muốn rút lui khỏi trận đấu cho đến khi một mục sư thuyết phục anh tiếp tục.

Đáng tiếc, trực giác của Robinson đã đúng. Sau khi áp đảo Doyle và hạ gục anh ở hiệp tám, chàng trai 22 tuổi được đưa vào bệnh viện và không bao giờ tỉnh lại. Nhà vô địch đã thực hiện mong muốn của Doyle là mua một căn nhà cho mẹ anh bằng cách trao số tiền thưởng từ 4 trận đấu tiếp theo của mình.