Danko Symphony #6: Khi nghệ thuật 'thổi hồn' vào bản sắc đô thị

(VTC News) -

Từ những công trình kiến trúc đến khoảng lặng tâm hồn

Trong dòng chảy đô thị hóa, có những giá trị hữu hình như quảng trường, đại lộ; nhưng cũng có các giá trị vô hình chỉ có thể cảm nhận bằng xúc cảm. Đó là sự gắn kết và niềm tự hào xứ sở.

Danko Symphony #6 sẽ diễn ra tại Danko Center Tuyên Quang vào ngày 13/6 tới đây.

Thấu hiểu một khu đô thị đáng sống phải là nơi nuôi dưỡng văn hóa tinh thần, Danko Group không chỉ xây dựng hạ tầng, mà đang nỗ lực kiến tạo những “tọa độ văn hóa”.

Tại các dự án do Tập đoàn phát triển, từ quảng trường rực rỡ ánh sáng hay các tuyến phố đi bộ sôi động không bao giờ để trống, tất cả đều được lấp đầy bởi âm nhạc, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm cộng đồng thường xuyên. Trong đó, chuỗi hòa nhạc Danko Symphony được định vị dấu ấn bản sắc rõ nét nhất.

Phối cảnh sân khấu Danko Symphony #6: “Sound of Love - Thanh âm tình yêu”.

Điểm hẹn của ký ức và sự đồng điệu

Trước khi “Thanh âm tình yêu” chuẩn bị sáng đèn, Danko Symphony đã là một thương hiệu nghệ thuật quen thuộc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Tuyên Quang qua các mùa “Dạ khúc Ánh trăng” hay “Season of Love”.

Cuối năm 2025, những đêm nhạc Danko Symphony tại Danko Center đã ghi đậm dấu ấn trong lòng hàng ngàn khán giả thành Tuyên.

Trở lại với Danko Symphony #6, ban tổ chức lựa chọn chủ đề “Sound of Love” như một lời mời gọi bước vào thế giới của hoài niệm cùng những xúc cảm nguyên bản nhất. Đêm nhạc quy tụ hai giọng ca vàng đã trở thành một phần ký ức của hàng triệu người Việt: ca sỹ Cẩm Ly và ca sỹ Quang Lê.

Ca sĩ Cẩm Ly & ca sĩ Quang Lê là 2 nghệ sĩ chính của đêm nhạc “Sound of Love”.

Nếu “chị Tư” Cẩm Ly mang đến sự nền nã, sâu lắng của những giai điệu quê hương đầy tình người, thì nam ca sỹ Quang Lê lại phủ lên không gian chất giọng trữ tình, da diết đặc trưng. Giữa không gian nghệ thuật được đầu tư công phu tại Danko Center, những bản tình ca vượt thời gian sẽ được kể lại, chạm vào từng khoảng lặng sâu kín nhất về tình yêu, gia đình và cuộc sống.

Khi văn hóa làm nên giá trị bền vững

Một quảng trường có thể chỉ là nơi tổ chức sự kiện, nhưng một quảng trường thường xuyên sáng đèn nghệ thuật sẽ trở thành không gian lưu giữ ký ức.

Thông qua Danko Symphony #6, Danko Group một lần nữa khẳng định triết lý phát triển khác biệt, không chỉ bán không gian sống, mà còn vun đắp lối sống. Đêm nhạc vừa là một hoạt động giải trí đỉnh cao, vừa là chiếc nhịp cầu kết nối con người với con người, đưa nghệ thuật hàn lâm lẫn đại chúng tiệm cận với đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Giữa một Tuyên Quang đang bứt phá mạnh mẽ, “Sound of Love - Thanh âm tình yêu” sẽ là một điểm nhấn văn hóa đặc sắc, nơi những giai điệu cất lên để định hình nên bản sắc của một đô thị văn minh, hạnh phúc và giàu chiều sâu tinh thần.