+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Đánh thức 500 tấn vàng đang 'ngủ quên' trong dân bằng cách nào?
(VTC News) -
Việt Nam đang tìm cách đánh thức khoảng 500 tấn vàng đang "ngủ yên" trong dân để biến thói quen giữ vàng thành động lực tăng trưởng.
QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Đánh thức 500 tấn vàng đang 'ngủ quên' trong dân bằng cách nào?
08:36 21/10/2025
VTC NEWS TV
Nga tận dụng 'lá chắn sương mù' bịt mắt UAV đối phương
08:28 21/10/2025
Quân sự
Loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, nên ăn thường xuyên
08:22 21/10/2025
Gia đình
Giá vàng tăng 60% trong 10 tháng: Báo động rủi ro nợ công và đồng USD mất giá
08:21 21/10/2025
VTC NEWS TV
Dấu ấn mới của hành trình nghỉ dưỡng giữa vịnh di sản
08:00 21/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ông Trump phá dỡ một phần Nhà Trắng, xây phòng khiêu vũ 250 triệu USD
07:56 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Video mới nhất ghi lại cảnh trộm đột nhập bảo tàng Louvre giữa ban ngày
07:52 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang
07:51 21/10/2025
Hoa hậu
Nỗi ám ảnh của người trẻ sau điều trị ung thư
07:45 21/10/2025
Tin tức
Tài xế vi phạm nồng độ cồn giả vờ mất trí, liên tục nói 'tôi không nhớ gì cả'
07:20 21/10/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm tới Helsinki bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Phần Lan
07:01 21/10/2025
Thời sự quốc tế
'Khóa học tâm linh' quái đản khiến hai mẹ con mất 11 tỷ đồng
07:00 21/10/2025
Chuyện bốn phương
Biệt đội vật lộn trong bùn đen, khơi dòng chảy cho Hà Nội
07:00 21/10/2025
VTC NEWS TV
Thuyết phục ông Trump bất thành, Tổng thống Zelensky cậy nhờ châu Âu?
07:00 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3
07:00 21/10/2025
Champions League
Tin bão Fengshen mới nhất: Giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 200km
06:59 21/10/2025
Thời tiết
Cảnh sát Mỹ bắt người mang súng trường AR-15, ngăn chặn xả súng tại sân bay
06:51 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Từ tiếng Việt nào vừa là nhà cao tầng, vừa là món ăn?
06:46 21/10/2025
Hỏi - Đáp
5 tác dụng bất ngờ của nước ép nho tím với cơ thể
06:43 21/10/2025
Tư vấn
Cá tầm 50kg được nuôi dưỡng 15 năm sắp xuất hiện tại Hà Nội
06:39 21/10/2025
Thị trường
Trung Quốc triển khai phi đội chiến đấu cơ không người lái đầu tiên trên thế giới
06:39 21/10/2025
Quân sự
Giá vàng hôm nay 21/10: Tăng gần 100 USD/ounce, sắp lấy lại đỉnh lịch sử
06:32 21/10/2025
Tin giá vàng
Mẹo loại bỏ đồ đạc vô dụng trong nhà mà không hề tốn công, tốn sức
06:30 21/10/2025
Gia đình
Dự án khu du lịch 5 sao hơn 100 tỷ hoang lạnh giữa rừng cỏ dại ở Huế
06:30 21/10/2025
Đời sống
Sự thật môn võ nổi tiếng Trung Quốc bị hiểu lầm do Trương Tam Phong sáng tạo
06:30 21/10/2025
Võ Thuật
Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên chứng khoán lao dốc mạnh nhất lịch sử?
06:26 21/10/2025
Tài chính
Các loại trần thạch cao phổ biến hiện nay
06:09 21/10/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Quay đầu giảm
06:00 21/10/2025
Thị trường
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 21/10/2025: Sửu thận trọng, Thìn tránh kiêu ngạo
04:55 21/10/2025
Lịch vạn niên
Tin đợt mưa rất to, cục bộ hơn 900mm ở miền Trung và dự báo thời tiết ngày 21/10
04:30 21/10/2025
Thời tiết