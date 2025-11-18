Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị lấy mẫu kiểm tra

(VTC News) -

Các mẫu được lấy chủ yếu tập trung vào sản phẩm làm trắng da, kem chống nắng và các mỹ phẩm có nhãn, hoặc hướng dẫn sử dụng dành cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cũng đồng thời lấy mẫu tại các đầu mối phân phối lớn và trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ các trung tâm kiểm nghiệm địa phương trong trường hợp nghi ngờ sản phẩm chứa chất cấm hoặc vượt quá giới hạn cho phép về hàm lượng các thành phần.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu công ty MK Skincare cung cấp kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm đối với 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Dưới đây là danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK của Công ty MK Skincare, liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.