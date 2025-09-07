Đóng

Đánh người giữa đường, nữ cán bộ phường bị đình chỉ công tác

(VTC News) -

Nữ cán bộ phường B’Lao (Lâm Đồng) đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ xác minh việc tham gia chặn đánh một phụ nữ trên đường.

Hồng Thắm
