Đắk Lắk xác minh hoạt động môi giới tại khu đất tự xưng 'Làng An Yên 38 hộ dân'

(VTC News) -

Thông tin trên được UBND xã Ea Kiết nêu trong thông báo chính thức về kết quả kiểm tra, xác minh đối với khu đất tại Buôn Thái đang được giới thiệu với các tên gọi "Làng An Yên", "Làng An Yên 38 hộ dân" hoặc "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân".

Theo UBND xã Ea Kiết, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội và một số kênh thông tin xuất hiện nhiều bài viết, video quảng bá khu đất này kèm theo sơ đồ phân lô, phối cảnh nhà ở, hình ảnh đường giao thông, công trình xây dựng và nhiều nội dung giới thiệu như một dự án khu dân cư. Trước thông tin trên, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra để rà soát hồ sơ và kiểm tra thực địa.

Khu đất được gọi "Làng An Yên".

Qua rà soát hồ sơ địa chính, tài liệu quản lý đất đai và kiểm tra thực tế ngày 13/7, UBND xã Ea Kiết xác định đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa có bất kỳ dự án đầu tư, khu dân cư, dự án nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản nào mang tên "Làng An Yên", "Làng An Yên 38 hộ dân" hay "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân" được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc phê duyệt theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực được quảng bá thực chất gồm nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng của các cá nhân. Theo quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất, các thửa đất này là đất nông nghiệp, nằm ngoài khu dân cư. Việc các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được tách thửa hoặc chuyển nhượng riêng lẻ không làm phát sinh tư cách pháp lý của một dự án bất động sản.

Khu đất này hiện đang thuê người trông coi.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 129 có một công trình lắp ghép dạng nhà tiền chế với diện tích khoảng 50m² và mái che khoảng 25m². Theo UBND xã, mặc dù công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại thời điểm xây dựng, nhưng điều này không đồng nghĩa công trình hợp pháp. Chủ sử dụng đất vẫn phải bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, đúng công năng phục vụ sản xuất nông nghiệp và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

UBND xã Ea Kiết đã giao Công an xã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh toàn bộ hoạt động quảng bá, môi giới, huy động vốn, nhận đặt cọc, giao dịch quyền sử dụng đất và các thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội liên quan đến khu đất nói trên. Trường hợp phát hiện hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, quảng bá gây nhầm lẫn về tính pháp lý của khu đất hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ được xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Ea Kiết yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng bá, môi giới đất đai phải cung cấp thông tin trung thực, không sử dụng tên gọi, hình ảnh, sơ đồ phân lô hoặc các nội dung giới thiệu khiến người dân hiểu nhầm đây là dự án đã được cấp phép; không huy động vốn, nhận giữ chỗ, nhận đặt cọc dưới danh nghĩa dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Địa phương cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, giấy tờ pháp lý và điều kiện giao dịch trước khi mua bán hoặc đặt cọc; không tin vào các quảng cáo trên mạng xã hội hoặc lời giới thiệu của môi giới nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tài khoảng G - V.P.T đăng tải liên tục về tiến độ thì công Làng 38 hộ dân.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên G. thường xuyên đăng tải video, bài viết quảng bá khu đất tại buôn Thái với tên gọi "Làng An Yên 38 hộ dân" hoặc "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân". Trên các nền tảng mạng xã hội, người này giới thiệu khu đất gồm 38 lô, quảng bá là "làng sinh thái", đăng tải sơ đồ phân lô, bản vẽ nhà mẫu, hình ảnh đường bê tông nội bộ, đồng thời đưa ra nhiều nội dung như hỗ trợ thủ tục xây dựng, hướng đến thu hút người có nhu cầu mua đất.

Qua rà soát hồ sơ đất đai, bà V.P.T. hiện chỉ đứng tên quyền sử dụng 4 thửa đất với tổng diện tích khoảng 8.000m² trong khu vực được quảng bá.