Đà Nẵng sẽ là điểm đến đầu tư bất động sản hấp dẫn

(VTC News) -

Đà Nẵng - ngôi sao sáng của thị trường bất động sản

Đà Nẵng đang đứng trước một giai đoạn phát triển vàng mới với những dự án đột phá, điển hình là Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng được phê duyệt vào tháng 6 với quy mô 1.881 ha. Đây là dự án mang tính lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam có một khu thương mại tự do được vận hành với cơ chế đặc thù, dự kiến đóng góp 12-13% GRDP của Đà Nẵng vào năm 2030 và lên tới 25-26% vào năm 2050.

Một quy hoạch trọng điểm khác là Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng với giai đoạn 1 triển khai vào cuối năm 2025, hướng đến thu hút đầu tư và thí điểm mô hình tài sản số. Lõi Trung tâm Tài chính dự kiến được xây dựng tại khu đất trên đường Võ Nguyên Giáp giao Võ Văn Kiệt, thuận tiện kết nối với các khu dịch vụ tài chính, thương mại khác, tạo nên một hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại.

Đà Nẵng đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Những hạ tầng quan trọng như cảng Liên Chiểu, đường bộ ven biển, cảng hàng không quốc tế và hệ thống giao thông ngầm quy mô lớn, trong đó có hầm qua sông Hàn cho cả phương tiện đường bộ và tàu điện ngầm… tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.

Thành phố cũng tập trung vào 3 trục phát triển chiến lược được quy hoạch gắn với phát triển bền vững, hạ tầng xanh, đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, trục sông Hàn gắn với khu vực trung tâm, tạo điểm nhấn cảnh quan và phát triển thương mại, hành chính, khiến cho các dự án bất động sản tại lõi trung tâm, đặc biệt là bờ Đông sông Hàn trở thành tâm điểm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Cùng với hạ tầng, du lịch Đà Nẵng sau sáp nhập cũng đang có những dấu mốc tăng trưởng mạnh mẽ. Tám tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ của Đà Nẵng ước đạt 12,8 triệu lượt, tăng 20,8% so với cùng kỳ, với khách quốc tế ước đạt 5 triệu lượt, tăng 23,4%; khách trong nước đạt 7,8 triệu lượt, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Sự bứt tốc của ngành du lịch Đà Nẵng trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản, biến thành phố này thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Capital Square - lời giải cho nhà đầu tư tìm kiếm giá trị gia tăng lâu dài

Trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ tạo đà cho bất động sản tăng nhiệt, quỹ đất tại lõi trung tâm thành phố và đặc biệt là quỹ đất ven sông Hàn ngày càng khan hiếm. Các dự án tại khu vực này hứa hẹn sẽ có tiềm năng tăng giá bền vững khi đáp ứng được cả nhu cầu an cư và đầu tư, kinh doanh lưu trú.

Nhờ vị trí “tựa sơn hướng thủy” và tiềm năng cho thuê, bất động sản Đà Nẵng trở thành kênh đầu tư sinh lời ổn định với mức tăng trưởng 9,43% trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, tổ hợp cao cấp Capital Square nổi bật như cơ hội đầu tư vượt trội nhờ vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và hệ thống tiện ích đẳng cấp.

Tọa lạc trên trục ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ, giữa cầu Sông Hàn và cầu Rồng, Capital Square cho phép chủ nhân căn hộ di chuyển thuận lợi đến Trung tâm hành chính và Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến các tiện ích ngoại khu phong phú như: Trung tâm thương mại, chợ Hàn, chợ Cồn, bệnh viện, trường học….

Capital Square tọa lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất lõi trung tâm Đà Nẵng.

Không chỉ thừa hưởng phong thủy thịnh vượng và không khí trong lành từ vị trí cạnh sông, tổ hợp còn nằm cạnh khu cảnh quan bờ Đông sông Hàn, nơi sẽ có các công viên xanh mát, không gian du lịch, vui chơi, giải trí đẳng cấp của thành phố, đem lại cho chủ nhân căn hộ một không gian sống cân bằng hoàn hảo giữa thiên nhiên an lành và thành thị sầm uất.

Tại đây, ngay trong nội khu, chủ nhân căn hộ sẽ được tận hưởng hệ tiện ích phong phú trải rộng từ mặt đất đến tầng không, như tuyến phố thương mại Park Boulevard sầm uất, trung tâm mua sắm Grand Central Mall, khu vực quảng trường Capital Park hơn 2.000m2, bể bơi rộng hơn 500m2 cùng những khu vườn xanh mát, sân gôn mini, sân chơi thể thao đa năng… Tất cả sẽ kiến tạo một cuộc sống trọn vẹn, tiện nghi, đồng thời thu hút du khách, người dân địa phương, tạo dòng tiền lợi nhuận bền vững, lâu dài.

Tuyến phố thương mại nội khu sầm uất vừa đáp ứng nhu cầu của chủ nhân căn hộ, vừa thu hút du khách và cư dân địa phương.

Với pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài và được cấp phép bán cho người nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đón nhiều chuyên gia quốc tế, Capital Square sẽ vừa là nơi an cư xứng tầm cho giới tinh hoa, vừa là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị gia tăng lâu dài tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.