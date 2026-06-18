Đà Nẵng chọn gương mặt xuất sắc dự Hội thi Báo cáo viên toàn quốc

(VTC News) -

Sáng 18/6, tại Hội trường Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng khai mạc Vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026.

Hội thi diễn ra từ ngày 17 đến 19/6, quy tụ 19 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc. Đây là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia hội thi cấp khu vực và vòng chung khảo toàn quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại hội thi.

Vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Theo Ban Tổ chức hội thi, trong bối cảnh chuyển đổi số và môi trường thông tin ngày càng đa chiều, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Hội thi năm nay đã tạo sức lan tỏa rộng khắp từ cơ sở, thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên tham gia. Nhiều chuyên đề dự thi được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, lồng ghép hiệu quả các vấn đề thời sự và định hướng phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng video, đồ họa trực quan thay cho cách trình bày truyền thống, giúp các nội dung lý luận trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa các thí sinh tham gia vòng chung khảo cấp thành phố.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đánh giá các thí sinh không chỉ truyền đạt nghị quyết mà còn biết “diễn giải và thổi hồn vào nghị quyết” bằng tư duy đổi mới, kỹ năng thuyết trình và sự am hiểu thực tiễn, góp phần đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Ban Tổ chức mong muốn sau khi kết thúc hội thi, các đồng chí vẫn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê với công tác tuyên truyền. Các đồng chí chính là những hạt nhân, những người trực tiếp đưa các nghị quyết của Đảng lan tỏa, thấm sâu và biến thành hành động cách mạng cụ thể trong đời sống Nhân dân thành phố”, bà Dung nói.

Kết thúc vòng chung khảo, Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. 2 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn đại diện thành phố tham gia Hội thi cấp khu vực.