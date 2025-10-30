Cựu Bí thư TP Hoà Bình khai 'vay nóng' tiền để nướng vào sòng bạc King Club

(VTC News) -

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Trong số 136 người bị truy tố tội "Đánh bạc" có ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo cáo trạng, ông Ngô Ngọc Đức, từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) tại toà.

Tại toà, bị cáo Ngô Ngọc Đức trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội, trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần. Đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn.

Những lần chơi đầu ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi. Thậm chí ông Đức cũng đi "vay nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

"Sau khi bị bắt tạm giam, tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình", cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình giãi bày.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo ý thức được hành vi của mình là sai trái, đã khắc phục số tiền 50 triệu đồng.

Một bị cáo khác chi hàng trăm tỷ đồng vào sới bạc ở khách sạn Pullman là Vũ Phong (53 tuổi). Tổng số tiền mà ông Phong đã “nướng” vào sòng bài ở khách sạn Pullman được xác định là hơn 10 triệu USD (hơn 257 tỷ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất, ông Phong đã bỏ ra hơn 479 nghìn USD (hơn 11 tỷ đồng) để đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Tại tòa, Phong thừa nhận, lần đầu tiên bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman là sau lần tiếp khách tại đó nên biết ở đây có King Club. Bị cáo không nhớ đã đánh bạc bao nhiêu lần.

Trả lời về nguồn tiền dùng để đánh bạc, ông Phong cho biết, đó là số tiền mà bị cáo tích lũy trong nhiều năm.

"Con bạc" nữ trong vụ án là Vũ Thị Tuyết Mai (doanh nhân). Từ 6/2-22/6/2024, nữ đại gia này đánh bạc 67 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (hơn 235 tỷ đồng).

Trình bày tại toà, nữ bị cáo cho biết trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy mọi người đi ra - vào đông và nghe nói có trò chơi điện tử đổi thưởng nên đã tìm hiểu để vào chơi.

Sau đó, từ đầu tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đã tham gia đánh bạc hơn 60 lần với tổng số tiền cộng dồn là gần 10 triệu USD.

Bà Mai cho biết, tiền dùng để đánh bạc là tích lũy trong kinh doanh từ năm 2000.

Bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ Thế Vũ, 54 tuổi) khai, bản thân có một số bạn nước ngoài vào CLB King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Tháng 1/2023, ông Thế Vũ mở thẻ với tên Mr Troy và sau đó thường vào chơi nhưng không biết việc này là vi phạm quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc từ ngày 8/2 đến 22/6/2024, ông Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,4 triệu USD, thua hơn 81.761 USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Ông Vũ thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và cho biết tiền dùng để đánh bạc là tích góp trong nhiều năm.