Cứu bà lão mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 13h33 ngày 24/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân số 48 Villa 1, khu nhà ở Hyundai, đường Tô Hiệu, phường Hà Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 15, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Với khoảng cách gần 1km, lực lượng chức năng chỉ mất khoảng 2 phút để tiếp cận đám cháy.

Bà lão mắc kẹt trong đám cháy, có dấu hiệu bị ngạt khói.

Khi đến nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC xác định đám cháy xảy ra tại khu vực phòng khách tầng 2 của ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 70m². Khói từ đám cháy bốc lên dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và đe dọa những người đang có mặt trong nhà.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng tổ chức trinh sát hiện trường, triển khai đồng thời các mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lăng chữa cháy được triển khai tiếp cận điểm cháy, kết hợp các biện pháp thoát khói, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.L. (70 tuổi), bị mắc kẹt bên trong và có dấu hiệu ngạt khói. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, hướng dẫn và đưa nạn nhân xuống tầng 1 an toàn, bàn giao cho người thân chăm sóc.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn gần như toàn bộ diện tích tầng 2 của ngôi nhà, ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng trên và sang các công trình lân cận.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do sự cố chập điện.