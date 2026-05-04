Cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài mua ô tô, mở 'tiệc' ma túy

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về các tội “Cướp giật tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bốn bị can (từ trái sang phải): Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khánh Linh

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh, về việc anh W.J, sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc, tố giác bị đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt tài sản là vàng với giá trị lớn.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 25/4, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan và thu hồi toàn bộ tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Tuấn Anh được giới thiệu hỗ trợ anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Lợi dụng lòng tin, đối tượng lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/4, Tuấn Anh hẹn nạn nhân mang vàng đi kiểm định tại một cửa hàng ở phường Nếnh, yêu cầu đi một mình. Sau khi xác định vàng là thật, đối tượng lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở khi lên taxi, bất ngờ cướp giật túi chứa 23 vòng vàng (tổng trọng lượng 2,4kg) rồi bỏ trốn.

Nguyễn Thanh Tùng và các vật chứng liên quan. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sau đó, Tuấn Anh cùng đồng phạm bán 1,4kg vàng, thu về gần 5,9 tỷ đồng. Đặc biệt, Tuấn Anh còn mua ngay một chiếc ô tô Mazda CX5 và mua ma túy về để tổ chức "tiệc" bay lắc cùng bạn bè. Một phần tiền và số vàng chưa kịp bán, Tuấn Anh nhờ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, Bắc Ninh) cất giấu hộ.

Quá trình điều tra, công an đã thu hồi toàn bộ 2,4kg vàng, khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt và một ô tô Mazda CX-5- tài sản được mua từ tiền phạm tội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.