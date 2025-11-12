Cúm A bùng phát, hàng loạt học sinh phải nghỉ học

(VTC News) -

Tại Trường Tiểu học An Hưng (phường Dương Nội, Hà Nội), có lớp chỉ còn một nửa sĩ số, 20–30 học sinh đồng loạt nghỉ học vì sốt, ho, viêm đường hô hấp. Hầu hết được xác định dương tính với cúm A.

Theo ghi nhận của các bệnh viện, số ca mắc cúm A ở Hà Nội đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ - nhóm dễ gặp biến chứng nặng. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị nội trú gần 50 bệnh nhân cúm A, đa số là trẻ em; số ca đến khám ngoại trú tăng đột biến trong vài tuần qua.

Một bé gái 16 tháng tuổi ở Hà Nội được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho khan, sổ mũi, khò khè và ho có đờm đặc. Xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với cúm A, phổi có dấu hiệu bội nhiễm.

Hình ảnh X-quang ghi nhận tổn thương phế quản, phổi hai bên; chỉ số CRP tăng hơn 10 lần bình thường, cho thấy nhiễm trùng nặng.

Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết. Sau hai ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã giảm sốt, ăn bú trở lại nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Vaccine cúm mùa hiện nay đã được chứng minh an toàn, hiệu quả cao. (Ảnh: Ngân Dương)

ThS.BS Nguyễn Đình Dũng cho biết, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nguy hiểm nhất với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

“Giai đoạn đầu của cúm A thường giống cảm lạnh thông thường, nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không điều trị kịp thời”, ông cảnh báo.

Theo bác sĩ Dũng, hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao, ho tăng dần, sổ mũi, mệt mỏi, quấy khóc. Trẻ lớn có thể đau mỏi người, nhức xương khớp, còn trẻ nhỏ dễ co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Khi bệnh nặng, trẻ có biểu hiện lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực - những dấu hiệu cảnh báo biến chứng cần nhập viện ngay.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ hơn một tháng, hơn 3.700 trẻ đến khám vì cúm, gần 500 ca phải nhập viện, nhiều trường hợp viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí co giật do sốt cao.

BSCKII Trần Văn Bàn, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, cho biết trong tháng 10/2025, khoa tiếp nhận hơn 2.000 trẻ mắc cúm A, tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái.

“Nhiều trường hợp ban đầu chỉ sốt nhẹ, ho khan, nhưng sau 2 ngày chuyển nặng với sốt cao, co giật, viêm phổi. Phần lớn là do trẻ chưa tiêm vaccine phòng cúm đầy đủ và phụ huynh tự ý dùng thuốc tại nhà”, ông nói.

Các bác sĩ nhận định, thời tiết mưa lạnh kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan. Dù đa phần bệnh nhân có thể tự khỏi sau 5–7 ngày, song nếu chủ quan, bệnh dễ gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em, người già và phụ nữ mang thai.

Không chỉ Hà Nội, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An), gần 400 học sinh đang tạm nghỉ để tránh lây lan. Theo ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng nhà trường, khoảng 160 em được xác định mắc cúm A, chủ yếu có triệu chứng nhẹ, chỉ vài trường hợp phải nhập viện theo dõi.

TS Đào Hữu Thân, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDC Hà Nội), khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine cúm hàng năm - biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất giúp phòng bệnh và hạn chế biến chứng. Phụ huynh nên đưa trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, cùng người có bệnh lý mạn tính đi tiêm sớm.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Hoa, đại diện hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec, virus cúm thường xuyên biến đổi kháng nguyên. Mỗi năm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ dự báo các chủng lưu hành và hướng dẫn sản xuất vaccine phù hợp. Việt Nam thuộc khu vực Bắc bán cầu, người dân nên tiêm phòng cúm vào tháng 8–9 hằng năm để được bảo vệ suốt mùa Đông - Xuân.