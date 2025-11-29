Cục Hàng không họp khẩn xuyên đêm khi Airbus triệu hồi 6.000 máy bay A320

(VTC News) -

Thông tin từ Cục hàng không Việt Nam cho biết, lúc 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), Nhà sản xuất tàu bay Airbus châu Âu phát đi thông báo khẩn (AOT) yêu cầu sửa chữa khẩn cấp cho 6.000 máy bay dòng A320.

Đây là đợt triệu hồi lớn nhất trong 55 năm hoạt động của Airbus, ảnh hưởng hơn một nửa số máy bay A320 đang khai thác toàn cầu. Sự cố có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng vào cuối tuần du lịch cao điểm tại Mỹ và tạo hiệu ứng lan rộng trên thế giới.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đang gấp rút hoàn tất Chỉ thị khả năng bay khẩn cấp, yêu cầu toàn bộ máy bay bị ảnh hưởng phải cập nhật xong trước khi được phép cất cánh từ ngày 29-11-2025 (UTC). Điều này đồng nghĩa các hãng hàng không toàn cầu phải bắt tay vào xử lý ngay trong cuối tuần này.

Ngay trong đêm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện.

"Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này", Cục hàng không cho biết.

Máy bay Airbus A320 là máy bay vận tải hành khách được ưu chuộng nhất nhì thế giới (Ảnh: R.T.).

Các hãng hàng không đã rà soát và chuẩn bị vật tư, phụ tùng, phần mềm cùng nhân lực để triển khai ngay việc sửa chữa, hướng tới hoàn thành sớm các yêu cầu của EASA và Airbus. Đồng thời, các hãng khẩn trương điều chỉnh kế hoạch khai thác trong các ngày 30/11 và 1/12, kịp thời thông tin cho hành khách và hạn chế tối đa hủy chuyến.

Đây là tình huống bất khả kháng. Để đảm bảo an toàn hàng không và duy trì hoạt động vận tải thông suốt, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Công điện số 5924/CĐ-CHK ngày 29/11/2025.

Công điện yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E. Trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, các hãng phải rà soát kế hoạch khai thác và điều chỉnh lịch bay phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động đến hành khách.

Các hãng cần thông báo kịp thời về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin và chăm sóc khách hàng. Đồng thời, họ phải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do hủy chuyến hoặc thay đổi giờ bay, bao gồm không thu phí đổi chuyến, hoàn vé và bố trí chuyến bay gần nhất.

Các hãng cũng phải thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển khi chuyến bay bị chậm hoặc bị hủy. Cuối cùng, họ cần phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện EAD.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trên cơ sở kế hoạch bay, Cục HKVN yêu cầu phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Các Cảng vụ hàng không được giao phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.

Cục HKVN cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo Cục về kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh để Cục Hàng không Việt Nam xem xét, chỉ đạo.