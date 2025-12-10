Cú hích đầu tư giúp Tây Ninh thành thủ phủ chăn nuôi gia cầm hiện đại

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ khởi công Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 4 (xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh), ngày 9/12, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết dự án này là một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh.

Từ 2023, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tỉnh Tây Ninh, đầu tư chuỗi 12 dự án tại địa phương này, với tổng vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.

Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 4 là dự án nằm trong chuỗi 12 dự án tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, De Heus và Hùng Nhơn sẽ hợp tác xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín tại Tây Ninh, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2030, chuỗi dự án này sẽ đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Một trong những điểm nhấn lớn là xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh. Nhà máy có công suất giết mổ 52 triệu con/năm, chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 và sẵn sàng phục vụ các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ông Hùng cho biết 2025 là năm ghi dấu hành trình hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus với tốc độ mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực hiện thực hóa chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh.

Đại diện 5 doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Cụ thể, ngày 5/12 vừa qua, hai bên đã động thổ dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 6.

Trước đó, ngày 24/2, Hùng Nhơn và De Heus đã tổ chức động thổ dự án Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (giai đoạn 1) cùng với Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2 & DHN Tây Ninh 5.

Về DHN Tây Ninh 4, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết dự án có vốn đầu tư 257 tỷ đồng, là trang trại gà giống theo tiêu chuẩn công nghệ cao, cung cấp con giống chất lượng, an toàn dịch bệnh, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Đây là một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hùng Nhơn.

Trong chuỗi hợp tác chiến lược giữa Hùng Nhơn - De Heus, Bel Gà là mắt xích quan trọng, giữ vai trò cung cấp con giống chất lượng cao cho toàn hệ sinh thái. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất gà giống, hướng thịt và hướng trứng một ngày tuổi, với hệ thống trại giống và nhà ấp vận hành theo các quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất thế giới.

Ông Ben Clinteur, Tổng Giám đốc Bel Gà châu Á, đánh giá việc liên tiếp triển khai hàng loạt dự án lớn trong một thời gian ngắn, cho thấy tốc độ, quy mô và tầm nhìn chiến lược của chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus tại Tây Ninh. Đồng thời nâng tầm giá trị của ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi sản xuất khép kín của De Heus - Hùng Nhơn.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với xã Tân Hội, mà còn là bước tiến lớn trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh. Địa phương cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và sớm đi vào hoạt động, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Đại diện De Heus và Hùng Nhơn trao tăng 200 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện của xã Tân Hội.

Bên lề sự kiện, 5 doanh nghiệp chăn nuôi De Heus, Hùng Nhơn, Công ty Trịnh Đăng Khôi, Công ty BD Agriculture Việt Nam và Công ty BDH Việt Nam, cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Các bên thống nhất phát triển hệ thống chăn nuôi với quy mô 1 triệu con gà hậu bị và 3 triệu con gà đẻ trứng.

Thỏa thuận hợp tác còn bao gồm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn quốc tế, tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp hoàn chỉnh. Thời hạn hợp tác 15 năm, với tổng giá trị lên đến 120 triệu USD (tương đương khoảng 3.100 tỷ đồng).

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi giá trị khép kín, từ con giống, dinh dưỡng, thiết bị chuồng trại, quy trình kỹ thuật đến sản phẩm đầu ra, nhằm hướng đến mục tiêu cung cấp trứng gà sạch, an toàn và bền vững cho người tiêu dùng và xuất khẩu.