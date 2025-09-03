Cụ bà 98 tuổi dùng kéo cắt 'sừng trường thọ' trên trán, dẫn đến nguy kịch

(VTC News) -

Từ nhiều năm nay, bà cụ Gu ở Thượng Hải, Trung Quốc có một khối u đặc biệt trên trán, người Trung Quốc thường gọi đây là "sừng trường thọ". Nó có đường kính khoảng 3 đến 4cm, dài bằng một ngón tay.

Mới đây trong thời gian nằm viện để điều trị một bệnh khác, bà Gu cảm thấy khó chịu vì khối u này và đã dùng kéo cắt bỏ nó mà không hỏi ý kiến ​​bác sỹ. Sau đó, trán của bà nhanh chóng sưng lên, vết thương lộ ra và bắt đầu chảy máu rất nhiều, khiến bà cụ 98 tuổi lâm vào tình trạng nguy kịch.

Vết thương do bà Gu tự gây ra chảy máu rất nhiều. (Ảnh: Handout)

Bà Gu cảm thấy rất khó chịu nên đã dùng kéo để cắt "sừng trường thọ". (Ảnh: Handout)

May mắn thay, bác sỹ trực hôm đó là Nie Hongpeng, chuyên gia phẫu thuật tổng quát của Bệnh viện Nhân dân số 10 Thượng Hải, chi nhánh Trùng Minh, đã kịp thời phẫu thuật cấp cứu cho bà Gu.

Các cuộc kiểm tra sau phẫu thuật cho thấy vết thương sạch và đang lành, quá trình phục hồi diễn ra suôn sẻ. Bác sỹ Nie kể lại: “Quy trình này dựa vào khâu và ép. Có một số khó khăn trong quá trình phẫu thuật và có chảy máu một chút, nhưng may mắn thay toàn bộ êkíp đều rất lành nghề. Nhìn chung vết thương có vẻ đang lành tốt và chúng tôi chuẩn bị cắt chỉ sớm”.

Gia đình bà Gu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y tế vì sự phản ứng nhanh chóng và chăm sóc tận tình.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế, bà Gu đã hồi phục. (Ảnh: Handout)

Theo thuật ngữ y khoa, "sừng trường thọ" thực chất là các khối u sừng, thường được gọi là “sừng da”. Sự xuất hiện của chúng thường liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài với tia cực tím, cùng với các yếu tố di truyền và môi trường khác. Theo niềm tin dân gian Trung Quốc, “sừng trường thọ” này là dấu hiệu của người sống lâu.