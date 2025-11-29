Công ty tuyên bố có sẵn 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc lại gửi kiến nghị khẩn

Sáng 29/11, ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch Mekolor, đại diện liên minh Mekolor - Great USA, tiếp tục thông tin sự việc không tham gia cuộc họp dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam do Chính phủ tổ chức ngày 27/11.

Trên trang cá nhân, ông Trường chia sẻ hình ảnh thư kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cho rằng mình không hề nhận được bất kỳ thư mời nào về cuộc họp.

“Chúng tôi đề nghị làm việc trực tiếp để giải trình đề xuất đầu tư, chứng minh vốn, đồng thời đề nghị rà soát quy trình gửi thư mời, đính chính các phát biểu sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín. Nguồn vốn của Liên minh là vốn sạch – được IMF, WB, FATF giám sát – đã hợp pháp hóa đầy đủ và chúng tôi luôn nghiêm túc đồng hành cùng chiến lược phát triển quốc gia”, ông Trường viết.

Trên trang cá nhân, ông Trường liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh của mình và chia sẻ về dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

Theo nội dung thư, đại diện này cho rằng thời gian qua, liên doanh đã tiếp cận thông tin về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam - dự án mang tính biểu tượng chiến lược tương lai của Việt Nam, và đã gửi 3 văn bản đề xuất tham gia. Đồng thời đề xuất ký quỹ 100% - tương đương 100 tỷ USD đầu tư Dự án, để quyết tâm tham gia dự án.

Tuy nhiên đến hiện tại, Liên doanh Mekolor và Great USA chưa nhận được phúc đáp nào về sự quan tâm cho dự án này.

Nhưng thông qua báo chí về cuộc họp ngày 27/11, liên doanh đọc được thông tin phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình, rằng Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great USA có đăng ký nhưng không tới họp. Chính phủ cũng đã liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ.

“Với thông tin này, chúng tôi sốc và lấy làm tiếc. Bởi đến hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thư mời nào để tham dự cuộc họp; trong khi thông tin điện thoại, văn phòng, địa chỉ đại diện của chúng tôi tại Việt Nam vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường", ông Trường nói thêm.

Cũng theo thư kiến nghị, đơn vị này muốn tổ chức một buổi tiếp xúc chính thức giữa Liên minh Mekolor - Great USA với Chính phủ. Vì thời gian qua đã nhiều lần gửi hồ sơ, kiến nghị, báo cáo tiền khả thi và đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Cuộc tiếp xúc để liên doanh này giải trình đầy đủ về năng lực tài chính, hồ sơ pháp lý, khả năng triển khai và cam kết đầu tư dài hạn.

Các kiến nghị được ông Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Cuộc tiếp xúc cũng để cung cấp toàn bộ tài liệu đã hợp pháp hóa liên quan đến nguồn vốn đăng ký, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi trực tiếp để tránh mọi hiểu lầm; xem xét lại công tác tổ chức và quy trình gửi thư mời đến doanh nghiệp.

Đại diện này cũng kiến nghị đính chính phát biểu liên quan đến Liên minh Mekolor - Great USA, cho rằng các phát biểu trên báo chí nói Liên minh không nghiêm túc do “không liên hệ được địa chỉ", đã gây ảnh hưởng đến uy tín. Cần xem xét đính chính công khai hoặc thông báo chính thức về tình trạng phối hợp, để tránh việc nhận định sai lệch bị sử dụng làm căn cứ truyền thông không đúng sự thật.

Ông Trường nói thêm mình vẫn đang ở Việt Nam. Văn phòng đại diện đầu mối của Liên minh tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Mekolor có mã doanh nghiệp và địa chỉ đặt tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vẫn hoạt động bình thường và nghiêm túc trong đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam đến thời điểm này.

Trước đó, ngày 27/11, Chính phủ mời 6 doanh nghiệp đề xuất làm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp tham gia cuộc họp, gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải Đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed.

Riêng Liên minh Mekolor - Great USA – đơn vị tuyên bố đầu tư 100 tỷ USD làm dự án này, không tham gia họp.

Trụ sở Công ty cổ phần Mekolor tại hẻm 24 đường Lý Tự Trọng, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ là một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm nhỏ.

Theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, qua buổi làm việc cũng biết được các thiện chí của doanh nghiệp, biết được doanh nghiệp nào có thiện chí, doanh nghiệp nào nghiêm túc, doanh nghiệp nào còn thiếu nghiêm túc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, có hàm lượng công nghệ cao, nên việc trao đổi, tìm hiểu thông tin với các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất cần thiết.

Trong văn bản đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam hồi tháng 6, Mekolor giới thiệu là một tổ chức tư nhân, sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một “bộ não đổi mới kinh tế", với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về “tín dụng” và “tài sản”.

Nhưng dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy Mekolor có ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động ngày 27/10/2016.

Còn GREAT USA được thành lập tại Florida (Hoa Kỳ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế.

GREAT USA đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon - một loại tiền điện tử mã hóa như USDG (gắn với USD) và EURG; kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental – Social – Governance); điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu.