Công nhân mồ hôi ướt áo dựng sân khấu khai mạc Năm du lịch quốc gia tại Gia Lai

Cận cảnh sân khấu đêm đại nhạc hội khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai
Trưa 26/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), bất chấp cái nắng gay gắt tại phố biển, hàng trăm công nhân miệt mài đẩy nhanh tiến độ dựng sân khấu cho đêm lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tổ chức tại Gia Lai vào tối 28/3.
Nhiệt độ ngoài trời giữa trưa chạm ngưỡng 35°C, khu vực quảng trường ngổn ngang sắt thép, trang thiết bị và vang vọng tiếng máy hàn xì, tiếng búa gõ của hàng trăm bóng dáng công nhân điện, nước, môi trường, nhà mạng...
Hơi nóng từ nền đường bốc lên bỏng rát, các công nhân tranh thủ làm cả giờ nghỉ trưa kéo từng đoạn cáp để kịp phục vụ cho đêm đại nhạc hội lớn nhất từ trước đến nay.
Nắng gắt khiến ai cũng nhễ nhại mồ hôi.
Công nhân của Công ty Cổ phần môi trường Bình Định tranh thủ hoàn thiện các khâu hậu cần bên cánh gà như đèn điện, trang trí, nhà vệ sinh công cộng...phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Trên giàn khung thép khổng lồ giữa lòng quảng trường là những bóng áo bảo hộ xanh, cam từ đội ngũ kỹ thuật lắp đặt hệ thống âm thanh và ánh sáng đang di chuyển giữa trưa đứng bóng.
Anh Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, công nhân điện lực) chia sẻ: "Đến giờ này thì nắng gió là chuyện bình thường, sân khấu cho đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai có quy mô lớn, chỉ cần sơ ý chút thôi là ảnh hưởng rất nghiêm trọng"
Được biết, sân khấu của đại nhạc hội phục vụ khai mạc Năm du lịch quốc gia tại Gia Lai có chiều rộng lên tới 116m và chiều sâu 40m. Đây là một tổ hợp phức tạp kết hợp giữa các lớp sàn nâng thủy lực và hệ thống màn hình LED đa tầng để phục vụ cho các màn trình diễn thực cảnh.
Theo Sở VHTT&DL Gia Lai, có khoảng 2.200 nhân sự cùng lúc vận hành để chuẩn bị cho đêm đại nhạc hội tối 28/3. Trong đó, lực lượng công nhân hậu cần, thiết kế sân khấu đóng vai trò "xương sống", phải chia ca làm việc 24/24, trong đó ca trưa là vất vả nhất khi sắt thép hấp thụ nhiệt, nóng đến bỏng tay.
Theo thiết kế, khu vực khán đài được xây dựng với quy mô lớn nhằm đảm bảo sức chứa và góc nhìn tối ưu cho khán giả. Đây là một trong những sân khấu có quy mô đáng chú ý trong các sự kiện văn hóa - du lịch cấp quốc gia thời gian gần đây, cho phép vận hành đồng thời nhiều phân cảnh từ thực cảnh đến đại nhạc hội hiện đại.
Song song đó, hệ thống ghi hình được trang bị khoảng 50 máy quay, bao gồm drone, flycam, FPV… giúp ghi lại toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ, phục vụ truyền thông và lan tỏa hình ảnh sự kiện ra công chúng trong và ngoài nước.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Lễ khai mạc không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026. Một màn mở đầu đủ ấn tượng sẽ góp phần định vị hình ảnh điểm đến, tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút dòng khách du lịch trong suốt năm.