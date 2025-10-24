Đóng

Công nghệ và đường đi của dầu đỏ - Điều tra đặc biệt của VTC News

(VTC News) -

Phóng sự điều tra đặc biệt của VTC News về Công nghệ và đường đi của dầu đỏ, được đăng tải trên các nền tảng vào lúc 19h30 ngày 27/10/2025.

Sỹ Đoan
