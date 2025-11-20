Công nghệ 20/11: Doanh nghiệp công nghệ Việt gặt hái nhiều giải thường

(VTC News) -

Viettel BTS Digital Twin lọt top 5 đề cử tại Giải thưởng Glotel Awards 2025

Vượt qua nhiều công ty công nghệ và viễn thông lớn, Viettel BTS Digital Twin đã giúp Viettel AI trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách đề cử vào vòng chung khảo của Glotel Awards 2025, hạng mục Dự án Chuyển đổi số tốt nhất.

Digital Twin, hay bản sao số, là công nghệ tạo ra phiên bản ảo của các đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được kết nối liên tục với dữ liệu thực tế để giám sát, dự báo và tối ưu vận hành hạ tầng.

Viettel BTS Digital Twin tự động dựng lại mô hình 3D chính xác của trạm BTS dựa trên dữ liệu hình ảnh thu được từ drone, giúp số hóa quy trình vận hành theo thời thực.

Nền tảng bản sao số của Viettel được đề cử dự án chuyển đổi số tốt nhất. (Nguồn: Viettel)

Nếu trước đây, kỹ sư phải trèo lên từng cột anten để trực tiếp đo đạc, kiểm tra ngoài hiện trường, thì nay toàn bộ cấu trúc cột, thiết bị và khu vực xung quanh đều được hiển thị sinh động trên máy tính, giúp việc theo dõi và thiết kế trở nên nhanh chóng, trực quan hơn.

Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật cũng có thể thao tác trực tiếp trên mô hình 3D của trạm BTS như thử thêm bớt thiết bị, đo thông số kỹ thuật hoặc khảo sát khu vực 50 m quanh trạm mà không cần đến hiện trường.

Viettel BTS Digital Twin còn ứng dụng AI để nhận diện loại cột, thiết bị vô tuyến và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như gỉ sét, nứt gãy hay lệch trục anten.

Dự kiến khi đưa vào áp dụng, hệ thống có thể giúp giảm đến 50% thời gian và nguồn lực nhân sự cho công tác khảo sát.

Cam kết thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Ngày 19/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới.

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý & Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Đại diện NAPAS cùng 25 ngân hàng cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới. (Nguồn: NAPAS)

Cam kết này khẳng định quyết tâm của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch xuyên biên giới.

Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số của Chính phủ, thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại và đối tác trong khu vực để mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán, đồng thời đầu tư vào giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững của thanh toán số.

Tính đến tháng 10/2025, có gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking để quét mã VietQR, với số lượng giao dịch tăng hơn 52% và giá trị tăng 85% so với cùng kỳ năm 2024.

VNG vào danh sách nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) vừa được Anphabe vinh danh trong Top 35 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025 – Khối Doanh nghiệp lớn. Đồng thời, VNG giữ vững vị trí Top 4 trong nhóm ngành Công nghệ thông tin, Phần mềm & Ứng dụng và Thương mại điện tử.

Bảng xếp hạng này do Anphabe thực hiện với khảo sát từ hơn 73.000 người đi làm, 7.000 sinh viên và 650 doanh nghiệp thuộc 18 ngành nghề.

Buổi chia sẻ chuyên môn tại VNG Campus với sự tham gia của các nhân viên trẻ.(Nguồn: VNG)

Thành công của VNG đến từ chiến lược nhân sự khác biệt, tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển con người rõ ràng. VNG nhiều lần góp mặt trong danh sách các nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam và châu Á, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo - Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG - chia sẻ: “Chúng tôi chọn đồng hành cùng nhân viên trên hành trình trưởng thành, để mỗi bước tiến của cá nhân đều trở thành động lực giúp VNG tiến về phía trước. Đó là tinh thần Grow People mà VNG theo đuổi".