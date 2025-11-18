Công nghệ 18/11: Ra mắt công cụ bảo vệ Reels, Viettel hợp tác quốc phòng tại UAE

(VTC News) -

Viettel hợp tác quốc phòng công nghệ cao tại UAE

Ngày 17/11, tại Abu Dhabi (UAE), Viettel ký kết Biên bản ghi nhớ với EDGE – một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Theo thỏa thuận, Viettel và EDGE sẽ hợp tác nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực lưỡng dụng và dân dụng như hạ tầng viễn thông 5G, công nghệ thông tin, chất bán dẫn, camera AI, thiết bị IoT, an ninh mạng, logistics và thương mại điện tử.

Viettel và EDGE sẽ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. (Nguồn: Viettel)

Một điểm nhấn quan trọng của thỏa thuận là nghiên cứu và thiết lập mô hình sản xuất OEM tại Việt Nam cho các linh kiện, cụm lắp ráp và mô-đun liên quan đến sản phẩm của EDGE, hướng tới thị trường UAE và các thị trường xuất khẩu khác. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật trong các lĩnh vực phù hợp.

Sự kiện này được đánh giá là bước đi chiến lược của Viettel trong việc thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao “Make in Viet Nam” và phát triển các công nghệ quốc phòng, lưỡng dụng tiên tiến.

Meta ra mắt công cụ chống sao chép nội dung Reels

Ngày 17/11, Meta đã giới thiệu một công cụ mới mang tên Facebook Content Protection, nhằm giúp các nhà sáng tạo bảo vệ nội dung gốc của mình trên nền tảng Facebook và Instagram. Công cụ này được thiết kế để phát hiện khi một reel bị sử dụng lại mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Khi phát hiện nội dung bị sao chép, người sáng tạo có thể lựa chọn chặn reel khỏi hiển thị trên cả Facebook và Instagram, theo dõi hiệu suất của reel, hoặc thêm liên kết ghi nhận tác giả. Ngoài ra, họ cũng có thể cho phép reel tiếp tục tồn tại nếu muốn.

Video Reels của Meta giờ đây sẽ có thêm công cụ bảo vệ quyền sở hữu. (Nguồn: Meta)

Meta cho biết hệ thống này sử dụng công nghệ đối sánh tương tự như Rights Manager dành cho các chủ sở hữu bản quyền. Công cụ sẽ hiển thị tỷ lệ trùng khớp, số lượt xem, số lượng người theo dõi và trạng thái kiếm tiền của reel bị phát hiện. Người sáng tạo cũng có thể thiết lập danh sách “cho phép” để tránh việc các tài khoản được cấp quyền sử dụng nội dung bị gắn cờ tự động.

Điểm đáng chú ý là nếu người sáng tạo chọn thêm liên kết ghi nhận, reel sao chép sẽ được gắn nhãn “original” và dẫn về trang hoặc hồ sơ của tác giả. Tuy nhiên, nếu reel bị chặn, tài khoản sao chép sẽ không bị xử phạt trực tiếp, nhằm tránh việc công cụ bị lạm dụng để nhắm vào cá nhân.

Hiện tại, công cụ này mới chỉ khả dụng trên di động, nhưng Meta cho biết đang thử nghiệm để đưa vào Professional Dashboard trên máy tính. Đây được xem là bước đi quan trọng của Meta trong việc hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung gốc, giúp họ không bị “chìm” giữa vô số bản sao trên mạng xã hội.

OpenAI cho phép nhân viên quyên góp cổ phần cho từ thiện

OpenAI vừa thông báo sẽ cho phép nhân viên hiện tại và cũ được quyên góp cổ phần của mình cho hoạt động từ thiện, sau nhiều năm bị hạn chế. Đây là động thái được xem là cú “gỡ nút thắt” khi nhiều nhân viên đã bày tỏ sự thất vọng vì không thể thực hiện quyền này, dù công ty từng hứa hẹn.

Theo nguồn tin, việc cho phép quyên góp đến muộn khoảng 18 tháng so với cam kết ban đầu. Điều này đặc biệt quan trọng bởi OpenAI từng dùng chính sách quyên góp cổ phần như một cách thu hút nhân tài trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như Anthropic, vốn có chương trình đối ứng quyên góp 1:1 cho tối đa 25% cổ phần.

Tuy nhiên, thời hạn để nhân viên quyết định số lượng và cách thức quyên góp khá ngắn, ngắn hơn nhiều so với các quy định thông thường của Ủy ban chứng khoán Mỹ về các quyết định thanh khoản. Điều này khiến một số người gặp khó khăn trong việc tham gia, nhất là khi công ty khuyến nghị họ nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính hoặc thuế.

Đáng chú ý, giá cổ phần của OpenAI đã tăng mạnh, từ khoảng 430 USD lên 483 USD mỗi đơn vị. Một phần do công ty không còn phải chia sẻ nhiều lợi nhuận tiềm năng cho tổ chức phi lợi nhuận như trước.

Đây được xem là bước đi chiến lược, vừa giải tỏa áp lực nội bộ, vừa tạo thêm uy tín cho OpenAI trong việc giữ lời hứa với nhân viên.