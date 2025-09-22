Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc lên làm việc

(VTC News) -

Chiều 22/9, mạng xã hội lan truyền thông tin Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời làm việc đối với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng, liên quan tới MV Anh em trước sau như một đang gây tranh cãi.

5 ca sĩ của nhóm gồm Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng. Theo giấy mời, nhóm Ngũ Hổ Tướng được triệu tập vào lúc 8h ngày 23/9.

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, người đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy mời và sẽ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác.

Phía nam ca sĩ cũng khẳng định thêm đây chỉ là chia sẻ của riêng anh, không đại diện cho các thành viên còn lại.

Ưng Hoàng Phúc sẽ lên làm việc với cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác.

Trước đó, hôm 18/9, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng. Họ cùng nhau ra mắt MV Anh em trước sau như một.

Nói về việc tham gia nhóm nhạc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Chúng tôi vốn là những ca sĩ solo và thân thiết 20 năm qua. Ban đầu, Lâm Chấn Huy gợi ý làm lại ca khúc Tình anh em nhưng tôi nghĩ tại sao không cùng nhau làm điều gì mới mẻ hơn và quyết định lập nhóm nhạc".

Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thu hút sự chú ý nhờ màn kết hợp của dàn ca sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, MV trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện loạt hình ảnh bị cho là quảng cáo trá hình cho trang web cá độ. Cụ thể gồm chiếc cốc in logo được đặt ngay vị trí chính diện giữa khung hình. Không chỉ vậy, logo còn xuất hiện trên áo, bao bì đạo cụ.

Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Sau khi tranh cãi bùng nổ, MV bị ẩn trên kênh Youtube của các ca sĩ khoảng vài phút, khi xuất hiện trở lại đã không còn các cảnh nói trên.

Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Trước những phản ứng gay gắt, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng lên tiếng, khẳng định không quảng cáo cho thương hiệu này. "MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", anh cho biết.

Trong khi đó các thành viên còn lại như Khánh Phương, Dương Ngọc Thái... vẫn giữ im lặng và không chia sẻ gì. Chính vì vậy, sự việc vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.