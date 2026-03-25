Công an dẹp sạch hàng rong, vỉa hè chợ đầu mối Hà Nội thông thoáng trở lại

Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh tình trạng một số tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, buôn bán gây mất trật tự tại khu vực chợ đầu mối phía Nam (chợ đầu mối Đền Lừ), lực lượng Công an phường Hoàng Mai nhanh chóng vào cuộc, xử lý các vi phạm, với quyết tâm lập lại trật tự, trả lại không gian cho người đi bộ.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an phường phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, trật tự đô thị chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra tại các tuyến đường xung quanh chợ.
Dù nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính, song một số tiểu thương vẫn cố tình vi phạm. Tổ công tác kiên quyết xử lý, tịch thu nhiều vật dụng phục vụ buôn bán như bàn ghế, ô dù, xe đẩy… do lấn chiếm vỉa hè trái phép.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý lần này được triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, với yêu cầu xử lý nghiêm, không để tái diễn vi phạm.
Các biển hiệu, mái che, dây điện mắc sai quy định cũng được tháo dỡ ngay tại chỗ nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.
Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lực lượng chức năng còn xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024 quy đinh xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bị phạt 2 - 3 triệu đồng.
Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều tiểu thương chủ động thu dọn hàng hóa, không còn bày bán tràn lan như trước.
Vỉa hè khu vực chợ đầu mối phía Nam trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. “Việc dọn dẹp vỉa hè là cần thiết, tôi thấy lực lượng công an làm rất nghiêm, giờ thông thoáng hơn thì người dân cũng yên tâm hơn”, bà Đỗ Thị Hạnh (người dân phường Hoàng Mai) cho biết.
Theo Trung tá Nguyễn Minh Hiển - Trưởng Công an phường Hoàng Mai, thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như quanh chợ đầu mối. "Việc ra quân lần này không chỉ nhằm xử lý vi phạm trước mắt mà còn hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Khi lực lượng chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên và người dân cùng nâng cao ý thức, vỉa hè, không gian dành cho người đi bộ sẽ được trả lại đúng chức năng", Trung tá Hiển nhấn mạnh.