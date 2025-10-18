Công an Đà Nẵng bác thông tin sinh viên bị bắt cóc

(VTC News) -

Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin sinh viên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng.

Thông tin nam sinh viên bị bắt cóc là bịa đặt. (Ảnh: C.A)

Theo Công an phường Hòa Khánh, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một sinh viên đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng bị bắt cóc, gây hoang mang dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung được lan truyền.

Đồng thời, qua kiểm tra danh sách lớp KHTN25, cơ quan chức năng xác nhận không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết trên mạng đề cập.

Công an khẳng định, không hề có vụ việc bắt cóc sinh viên xảy ra, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật.