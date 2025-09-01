Concert quốc gia là gì?

(VTC News) -

Trong tiếng Anh, “concert” có nghĩa là buổi biểu diễn âm nhạc quy mô lớn trước công chúng. Từ định nghĩa ấy, giới trẻ Việt Nam sáng tạo ra cụm từ “concert quốc gia” để những sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia.

Cách gọi này xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội từ giữa tháng 4/2025, khi lấy cảm hứng từ Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tháng 8/2025 đánh dấu bước ngoặt khi loạt chương trình nghệ thuật như Tổ quốc trong tim, V Concert – Rạng rỡ Việt Nam, Tự hào là người Việt Nam, Việt Nam trong tôi,.... với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng đã bùng nổ như những hiện tượng văn hóa.

Minh chứng là chương trình Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tạo nên kỷ lục: cổng đăng ký vé sập sau 9 phút, 3 triệu lượt quét, 20.000 vé được giữ chỗ thành công. Đại nhạc hội V Concert – Rạng rỡ Việt Nam cũng nhanh chóng "cháy vé" chỉ vài ngày sau khi mở bán. Hay 30.000 người cùng hát vang Tiến quân ca trong Tự hào là người Việt Nam,...

Concert "Tổ quốc trong tim" thu hút hơn 30.000 người tham dự.

Khác với concert âm nhạc thông thường, khán giả của “concert quốc gia” không chỉ mang áo đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, nón lá, mà còn chuẩn bị cả lightstick in hình Bác Hồ, lá cờ hay khẩu hiệu. Những chi tiết ấy làm không khí thêm phần sôi động nhưng vẫn giữ sự trang trọng, thiêng liêng. Điều này cho thấy thị hiếu khán giả đã chuyển dịch: những đêm nhạc gắn với thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc đang trở thành xu hướng.

Lý giải về sức hút của các ''concert quốc gia'', PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng điểm cốt lõi của “concert quốc gia” chính là khả năng đánh thức cảm xúc tập thể. Ông khẳng định, âm nhạc yêu nước không cần lý lẽ cao siêu, chỉ cần giai điệu đúng lúc và ca từ chạm đến trái tim là đủ sức gắn kết hàng triệu con người.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển xanh, những ''concert quốc gia'' nhắc nhở mỗi người về cái gốc: lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Và khi cảm xúc ấy được chuyển hóa thành hành động, nó sẽ trở thành động lực để nghệ sĩ sáng tạo, doanh nghiệp sản xuất, nhà khoa học nghiên cứu, hay người dân thường cùng đóng góp cho một Việt Nam phát triển bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh mềm của quốc gia nằm ở văn hóa, và âm nhạc yêu nước chính là một trong những phương tiện mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng sức mạnh đó.

Đại nhạc hội "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam" cũng nhanh chóng "cháy vé" chỉ vài ngày sau khi mở bán.

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, Chính phủ đã xác định nghệ thuật biểu diễn là một trong 12 lĩnh vực trọng yếu, hướng đến mục tiêu doanh thu khoảng 31 triệu USD vào năm 2030. Những concert quy mô hàng chục nghìn khán giả thành công chính là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng ấy.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đủ sức hấp dẫn bạn bè quốc tế. Theo ông, ngoài chất lượng nghệ thuật, yếu tố mới mẻ và chuyên nghiệp, cần có chính sách linh hoạt, hạ tầng hiện đại và cơ chế khuyến khích để tư nhân tham gia nhiều hơn.

Những “concert quốc gia” tạo ra sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước.

Những “concert quốc gia” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, mà còn tạo ra sự gắn kết cộng đồng, giúp khơi dậy tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, dễ đồng cảm. Chúng khác biệt với những show giải trí đơn thuần vì khán giả không chỉ là người xem, mà là một phần của sự kiện.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhìn nhận rằng sự lan tỏa của khái niệm “concert quốc gia” phản ánh cách làm mới mẻ của các nhà tổ chức. Theo ông, điều quan trọng là lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thông qua nghệ sĩ và các chương trình chuyên nghiệp để kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông cũng nhấn mạnh rằng khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn được bày tỏ tình cảm, được trưởng thành trong cảm xúc.

Các sự kiện còn mở ra cơ hội để khán giả tiếp cận với nhiều mô hình biểu diễn, đồng thời góp phần thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa – giải trí phát triển, tạo thêm uy tín cho nghệ sĩ và các đơn vị sản xuất.