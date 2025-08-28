Nhận vé miễn phí concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' ở đâu?

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức concert đặc biệt với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 1/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ cùng các đơn vị nghệ thuật hàng đầu Việt Nam như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn,...

Không chỉ là một đêm nhạc, concert được kỳ vọng trở thành hành trình ngược dòng ký ức, tri ân lịch sử 80 năm đấu tranh gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để khán giả cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng.

Với sự đầu tư công phu, quy mô quốc gia và dàn nghệ sĩ đình đám, 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc, nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc.

Để phục vụ đông đảo công chúng, Ban Tổ chức thông báo phát hành vé miễn phí từ 9h sáng ngày 29/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Theo đó, mỗi khán giả được nhận 1 vé. Vé chỉ áp dụng cho khán giả từ 14 tuổi trở lên.

Điều kiện nhận vé: Mang Căn cước công dân bản gốc, Ban tổ chức sẽ đối chiếu thông tin để tránh trùng lặp.

Quy trình nhận vé: Khán giả xếp hàng theo line hướng dẫn của Ban tổ chức tại cửa Nhà hát Lớn; Xuất trình Căn cước công dân bản gốc để nhân viên kiểm tra thông tin. Nhân viên ghi nhận thông tin và phát tối đa 01 vé/người.

Theo Ban tổ chức vé sẽ không được mua bán hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Ban tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định và Ban tổ chức cũng không cấp lại vé trong trường hợp mất hoặc hư hỏng.