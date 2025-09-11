Còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2

(VTC News) -

Sau 9 ngày, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đón hơn 6,5 triệu lượt khách và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sức nóng đến từ quy mô chưa từng có của sự kiện cùng loạt trải nghiệm tương tác đặc biệt.

Những ngày này, VEC vẫn ngập tràn trong sắc đỏ - vàng. Từng đoàn gia đình, nhóm bạn trẻ trong đồng phục áo đỏ sao vàng rực rỡ nối nhau trải nghiệm loạt tiện ích, trò tương tác ở không gian triển lãm rộng đến 90 ha - lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới.

Hòa vào đoàn người từ khắp các tỉnh, thành lẫn quốc tế, chị Ninh (46 tuổi) và con gái Linh (17 tuổi) háo hức đến Đông Anh dự triển lãm, bởi trước đó đã xem hàng loạt video review trên TikTok, nơi nhiều bạn trẻ mô tả cảm giác như được “xuyên không” trở về ngày 2/9/1945 tại khu VOV. Chính vì thế, vừa đặt chân tới VEC, gia đình chị liền ưu tiên xếp hàng trải nghiệm.

Gần hai tiếng chờ đợi không làm giảm đi sự háo hức, trái lại càng khiến khoảnh khắc “xuyên không” trở nên đặc biệt hơn. Khi giọng Bác Hồ vang lên từ chiếc loa đặc biệt, chị Ninh xúc động nói: “Quá chân thực, như thể đang được sống lại không khí quảng trường Ba Đình lịch sử vào đúng ngày 2/9/1945.”

Không chỉ thế hệ lớn tuổi mới bồi hồi nhớ lại ký ức xưa, rất nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy niềm hứng thú với lịch sử dân tộc. Họ đến triển lãm không chỉ để “check-in” mà còn để hiểu hơn về chặng đường gian nan mà hào hùng của đất nước. Các công nghệ hiện đại giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn, khiến thế hệ trẻ cảm nhận rõ ràng những trang sử không chỉ nằm trên sách vở mà đang sống động ngay trước mắt họ.

Sảnh trung tâm triển lãm chủ đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” khiến du khách choáng ngợp với sân khấu bán thực cảnh rộng 1.500 m2, ứng dụng hiệu ứng 4D ánh sáng, khói lửa, âm thanh, tái hiện chiến trường từ Điện Biên Phủ đến ngày thống nhất.

Không gian được thiết kế xoắn ốc như thành Cổ Loa, dẫn dắt qua 8 phân khu lịch sử, kết hợp trưng bày và trình diễn. Ngoài ra còn có Media Tour, tọa đàm, giao lưu nhân chứng, giúp khách tham quan, đặc biệt giới trẻ, sống lại hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng.

Ở khu trưng bày VTV tại sảnh 8, người tham quan có thể hóa thân thành MC ngay trong trường quay ảo với màn hình LED hoành tráng, dẫn thử Chuyển động 24h hay Dự báo thời tiết. Trải nghiệm còn thêm phần “đã” với kính VR nhập vai diễu binh, check-in cùng background “xịn”, nhận clip kỷ niệm để khoe bạn bè trên mạng xã hội. Không ít người ghé khu trưng bày camera cổ “Ngựa trời” để thấy VTV đã đi một chặng đường dài. Tất cả hoạt động tạo nên hành trình vừa vui vừa ý nghĩa.

Ở sảnh 2, khán giả ken đặc tại khu trung tâm dữ liệu quốc gia theo dõi màn trình diễn 3D mapping và quay lại khoảnh khắc đặc biệt về loạt thông tin thú vị về đất nước qua thời gian. Hiệu ứng ánh sáng kết hợp âm thanh và hình ảnh tạo nên trải nghiệm thị giác sống động, mang đến cảm giác “như đang sống trong không gian ấy”, nâng cao tính tương tác và xúc cảm cho người xem.

Chị Hà Phương (37 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết con trai 12 tuổi của chị đặc biệt yêu thích robot nên nằng nặc đòi bố mẹ đưa đi triển lãm sau khi xem một số video giới thiệu trên TikTok. Cậu nhóc mê mẩn khi được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại khu trưng bày Vingroup ở sảnh 3. Với bé, đây là trải nghiệm không thể nào quên vì lần đầu thấy robot có thể làm theo các động tác chào cờ, vẫy tay… giống mình.

Tại triển lãm, các du khách nhí còn thích thú khi được xem robot hình chó ở gian hàng của Bộ Công an. Ngoài ra, nhiều du khách còn tranh thủ chụp hình thật ngầu với mẫu xe Lạc Hồng chống đạn của VinFast. Đây là một trong những gian hàng liên tục đông nghịt khách từ sáng đến tối.

Nhiều gian trưng bày ghi nhận lượng khách lên tới hàng chục nghìn lượt mỗi ngày. Dù phải xếp hàng dài để trải nghiệm, song ai nấy đều cho rằng “đáng công chờ đợi”. Đáng chú ý, nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng tổ chức cho cán bộ, học sinh, sinh viên tới tham quan, học tập. Anh Hùng (47 tuổi, Nam Định) chia sẻ: “Chúng tôi đưa cả đoàn 40 người lên Hà Nội tham quan. Đi hết một vòng mới thấy đất nước thay đổi nhiều, rất đáng tự hào.”

Bên cạnh Nhà Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời, Nhà triển lãm Khối A cũng là điểm nhấn quan trọng của Triển lãm. Đây là đại sân khấu của 12 ngành công nghiệp văn hóa, trải rộng từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, mỹ thuật, thiết kế, đến du lịch, thể thao, công nghệ giải trí. Các gian trưng bày được thiết kế hiện đại, ứng dụng trình chiếu đa phương tiện, công nghệ thực tế ảo và tương tác số, mang đến trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc.

Khu vực này còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động bên lề như trình diễn nghệ thuật, workshop, giao lưu nghệ sĩ, chiếu phim ngắn… giúp khách tham quan không chỉ quan sát mà còn được trực tiếp tham gia. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế giới thiệu sản phẩm và ý tưởng sáng tạo, tạo không gian kết nối và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Chị Thanh Hương (32 tuổi, Hà Nội) nhận xét: “Tôi rất thích khu thời trang và thiết kế. Không gian được dàn dựng đẹp mắt, có thể thấy rõ nỗ lực đưa các sản phẩm văn hóa Việt ra tầm quốc tế.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng (25 tuổi, TP.HCM) đánh giá Nhà khối A giúp anh mở mang kiến thức về công nghiệp sáng tạo. “Trải nghiệm ở đây khiến tôi cảm nhận rõ hơn văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là một ngành kinh tế thực sự”, anh nói thêm.

Triển lãm Thành tựu đất nước đang mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 15/9. Đây là cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng, khám phá và lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của đất nước trước kỷ nguyên mới.