Coca-Cola tổ chức chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối' năm 3

(VTC News) -

Tiếp nối thành công từ hai năm triển khai tại TP.HCM, việc mở rộng chương trình đến Thủ đô thể hiện nỗ lực và cam kết dài hạn của Coca-Cola trong chiến lược bao bì bền vững, hướng đến đồng hành cùng cộng đồng trong việc thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Với thông điệp ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’, chương trình góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hình thành thói quen thu gom, gửi chai đi tái chế, chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững.

Lễ phát động chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” diễn ra tại trường Đại học Thương Mại, Hà Nội.

Trong hai năm 2023 và 2024, chương trình đã tạo ra hiệu ứng tích cực tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Đồng hành cùng các đối tác chiến lược như báo Tiền Phong, VECA, Duy Tân, BOTOL và sự chung tay của cộng đồng, chương trình góp phần xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn, nơi mỗi vỏ chai nhựa hoặc lon nhôm sau khi sử dụng đều có cơ hội được tái chế. Trong khuôn khổ chương trình hai năm qua, các hoạt động phối hợp cùng VECA và BOTOL đã thu gom hàng trăm nghìn chai và lon để tái chế.

Các cỗ máy thu gom được đặt tại các trường Đại học, khuyến khích các bạn trẻ tích cực tham gia gửi chai đi tái chế.

Sự kiện phát động chương trình năm thứ 3 được phối hợp tổ chức cùng báo Tiền Phong tại trường Đại học Thương mại Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các đối tác và hàng trăm sinh viên.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại và Phát triển Bền vững, Coca-Cola Việt Nam và Cam-pu-chia chia sẻ tại buổi lễ phát động.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Việc mở rộng chương trình ‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ đến Hà Nội thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp vào các giá trị bền vững cho cộng đồng nơi Coca-Cola hoạt động. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các đối tác và sự hưởng ứng từ các bạn trẻ, chương trình sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam.”

Đông đảo sinh viên từ 6 trường Đại học tại Hà Nội, hưởng ứng tích cực trong buổi lễ phát động.

Năm nay, bên cạnh các điểm thu gom tại TP.HCM, chương trình sẽ mở rộng triển khai tại 6 trường đại học và các khu dân cư ở Hà Nội. Hoạt động thu gom được thực hiện thông qua hệ thống máy thu gom tự động của BOTOL và GreenU – đơn vị tư vấn, đào tạo, truyền thông và triển khai các dự án trong lĩnh vực quản lý rác thải nhựa.

Người dân chỉ cần mang chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng tới các điểm thu gom để gửi đi tái chế, tích điểm trên ứng dụng Zalo và đổi lấy các phần quà. Cách thức tham gia đơn giản và tiện lợi này được kỳ vọng sẽ khuyến khích giới trẻ chủ động phân loại và tái chế rác thải nhựa ngay tại nguồn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong – cho biết: “Sinh viên là nhóm bạn đọc được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Đây là năm thứ hai chúng tôi phối hợp cùng Coca-Cola và nhiều trường đại học để nâng cao ý thức, hình thành thói quen thu gom và tái chế. Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và lon nhôm ra môi trường, đặc biệt trong giới sinh viên.”

‘Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối’ là một phần trong việc hiện thực hóa cam kết của Coca-Cola thông qua Chiến lược bao bì toàn cầu, tập trung vào hai trụ cột chính: Thiết kế và Hợp tác để thu gom. Theo mục tiêu toàn cầu, đến năm 2035 Coca-Cola đặt mục tiêu thu gom 70–75% chai và lon bán ra, đồng thời sử dụng 35–40% vật liệu tái chế trong bao bì sản phẩm.

Tại Việt Nam, Coca‑Cola là thành viên sáng lập PRO Vietnam, liên minh gồm các doanh nghiệp hàng đầu, đơn vị tái chế và cơ quan quản lý Nhà nước, cùng thúc đẩy hoạt động thu gom và tái chế bao bì. Từ năm 2022, Coca‑Cola đã giới thiệu chai Coca‑Cola làm từ 100% nhựa rPET (không bao gồm nắp và nhãn) và bổ sung thông điệp “Tái Chế Tôi” trên toàn bộ bao bì nhằm khuyến khích người tiêu dùng tham gia thu gom và tái chế.