Cơ sở giáo dục thứ 3 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn QS 5 sao

(VTC News) -

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín QS - Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) trao chứng nhận QS 5 sao.

Kết quả này ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ của HSB trên 56 tiêu chí đánh giá, nổi bật ở các lĩnh vực: đào tạo gắn với nhu cầu việc làm và doanh nghiệp; chất lượng giảng dạy lấy người học làm trung tâm; chương trình đào tạo chuẩn quốc tế; quản trị đại học minh bạch, phát triển bền vững; tác động xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB).

Như vậy, tính đến tháng 5/2026, tại Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đạt chuẩn QS 5 sao, gồm: Trường Đại học VinUni - VinUniversity, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam (BUV), Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB).

Đáng chú ý, HSB là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này, đồng thời là mô hình đại học công lập tự chủ toàn diện tiên phong từ 1995, đã liên tục phát triển học thuật và đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế và thành công với 2 trường phái học thuật quan trọng là Quản trị Kinh doanh Tích hợp (IMB) và Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS).

Việc đạt QS 5 sao vì vậy không đơn thuần là thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế của HSB mà còn là thành tích đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống vẻ vang của Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026) - trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ trí thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Bên cạnh QS 5 sao, HSB hiện là thành viên của AACSB - mạng lưới kiểm định giáo dục kinh doanh uy tín hàng đầu thế giới. Đồng thời, 8 chương trình đào tạo của HSB được ACQUIN (Đức) kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây là những nền tảng quan trọng giúp HSB từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB nhấn mạnh, QS 5 sao không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, năng lực quản trị đại học của HSB, mà còn khẳng định khả năng cạnh tranh quốc tế của mô hình đại học công lập tự chủ tại Việt Nam.

Thành tựu này cho thấy khi được Nhà nước trao cơ chế tự chủ và ban lãnh đạo các trường có năng lực lãnh đạo chiến lược và cam kết đổi mới sáng tạo thì nhiều trường đại học Việt Nam hoàn toàn có thể phấn đấu vươn lên đạt chuẩn quốc tế và xếp hạng quốc tế.

"HSB sẽ tiếp tục theo đuổi phương châm giáo dục 'học đi đôi với hành', học lý thuyết gắn với thực tiễn, liên tục đổi mới sáng tạo và phụng sự xã hội. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, quốc tế hóa và kết nối doanh nghiệp nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo, doanh nhân và nhà quản trị có năng lực toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", GS.TS Hoàng Đình Phi nói.