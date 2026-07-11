Có gì hấp dẫn trong chuỗi sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam do Gia Lai đăng cai?

(VTC News) -

Sáng 11/7, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) tổ chức họp báo công bố thông tin về chuỗi sự kiện tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn sẽ là cú hích lớn cho du lịch tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới.

Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức; phối hợp thực hiện bởi Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai, Hiệp hội Du lịch địa phương và Tập đoàn FLC.

Quang cảnh buổi họp báo Vietnam Travel Day 2026 tổ chức tại Gia Lai

Theo Ban tổ chức, Vietnam Travel Day 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-17/8 tại tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề đầy cảm hứng: “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 550 đại biểu tham gia, bao gồm: 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Nga và các nước CIS; 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa; 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội và báo chí trong ngoài nước.

Tại buổi họp báo, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định, Ngày Lữ hành Việt Nam định hướng trở thành diễn đàn kết nối thường niên của cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện không chỉ thúc đẩy hợp tác đa phương giữa các đơn vị lữ hành, nhà cung ứng và đối tác quốc tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm độc đáo, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.

"Đặc biệt đối với địa phương đăng cai, ngày hội được kỳ vọng sẽ nâng cao mạnh mẽ nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai, thu hút dòng vốn đầu tư vào hạ tầng dịch vụ. Đồng thời, thúc đẩy mạng lưới liên kết giữa vùng đất đại ngàn với các trung tâm du lịch lớn, từ đó tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững", bà Cao Thị Ngọc Lan thông tin

Vietnam Travel Day 2026 là một trong những sự kiện trọng tâm nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Chuỗi hoạt động trong suốt 5 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu và doanh nghiệp sẽ tham gia vào chuỗi chương trình đa dạng và giàu tính thực tiễn, đặc sắc gồm: Chương trình khảo sát (Famtrip) trực tiếp các sản phẩm, điểm đến du lịch đặc sắc của Gia Lai; Lễ Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 kết hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương;

Chương trình kết nối giao thương (B2B) trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch; Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề mang tính chiến lược: “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”; Tọa đàm chuyên sâu tìm giải pháp đột phá tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai; Đêm Gala Dinner giao lưu, kết nối và thắt chặt tình đoàn kết giữa các doanh nghiệp.