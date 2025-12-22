Cô gái gần một thập kỷ làm phim và tấm vé học bổng đến Hollywood

(VTC News) -

Email báo trúng tuyển học bổng Fulbright đến với Đỗ Hoa Trà trong buổi chiều mà cô phải mất vài phút để trấn tĩnh trước khi mở thư. “Lúc nhận được email từ chương trình tôi rất run và phải chờ khoảng 2 phút sau mới dám mở. Khi đọc được dòng chữ ‘Congratulations’, cảm giác vừa vui mừng, vừa không dám tin, lại vừa hồi hộp cho hành trình sắp tới”, Trà nhớ lại.

Học bổng Fulbright 2025 - 2026 đưa Đỗ Hoa Trà trở thành sinh viên chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật MFA Creative Producing tại The School of Cinematic Arts, DePaul University (Los Angeles, California) - bước ngoặt lớn sau gần 10 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam.

Đỗ Hoa Trà.

Đỗ Hoa Trà sinh năm 1992, tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Ngoại thương cơ sở II TP.HCM năm 2014. Con đường nghề nghiệp của cô không khởi đầu trực tiếp từ điện ảnh. Sau khi ra trường, Trà trúng tuyển chương trình tuyển dụng thực tập sinh toàn cầu của Tập đoàn Lotte và làm việc tại Lotte Cinema Việt Nam. Khoảng thời gian làm việc tại hệ thống rạp chiếu giúp Trà có cái nhìn bao quát về thị trường điện ảnh, khâu phát hành và hành vi khán giả.

“Việc làm ở Lotte cho tôi cơ hội quan sát toàn bộ vòng đời của một bộ phim khi ra rạp, từ kế hoạch phát hành đến phản ứng của người xem. Đó là nền tảng quan trọng cho tư duy sản xuất sau này”, Trà nói.

Năm 2016, Trà quyết định rẽ hướng rõ rệt sang điện ảnh khi theo học khóa Biên kịch tại Trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Từ đây, cô bắt đầu tham gia sâu hơn vào các dự án phim độc lập, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau từ biên kịch, thư ký hiện trường đến sản xuất và điều phối sản xuất.

Dấu mốc đầu tiên của Đỗ Hoa Trà với vai trò biên kịch là “Nhắm mắt thấy mùa Hè” (2018), một dự án phim độc lập hợp tác Việt – Nhật. Trà vừa tham gia viết kịch bản, vừa đảm nhận vị trí thư ký hiện trường. Tiếp đó, “Sài Gòn trong cơn mưa” (2020) ghi dấu sự trưởng thành khi cô tham gia với vai trò biên kịch, trợ lý đạo diễn và tham gia sản xuất.

Những trải nghiệm từ các dự án độc lập giúp Trà hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất phim, từ phát triển ý tưởng, tiền kỳ, quay phim cho đến hậu kỳ và phát hành. “Làm phim độc lập buộc tôi phải học cách xoay xở ở mọi khâu. Mỗi dự án đều cho mình thêm trải nghiệm và sự va chạm thực tế”, cô nói.

Sau đó, Trà tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh thương mại như “Ngày xưa có một chuyện tình” (2024) với vai trò biên kịch, điều phối sản xuất và “Nụ hôn bạc tỷ” (2025) ở vị trí biên kịch. Song song đó, năm 2020, cô cùng các đồng nghiệp thành lập một công ty sản xuất phim quy mô nhỏ, tập trung vào các dự án độc lập.

Ý định học thạc sĩ tại Mỹ nhen nhóm trong Trà từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, quyết định này gắn liền với biến cố lớn trong gia đình. Khi mẹ được chẩn đoán ung thư, rồi sau hơn một năm chiến đấu thì mẹ qua đời, đó là khoảng thời gian khiến Trà nhìn lại rất nhiều, và nhận ra rất rõ rằng thời gian và cơ hội không chờ đợi ai.

Từ suy nghĩ đó, cô bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu con đường du học và được bạn bè khuyến khích nộp hồ sơ học bổng Fulbright.

“Ban đầu tôi khá e ngại vì Fulbright là học bổng danh giá, tỷ lệ trúng tuyển thấp, nhưng nếu không thử thì cơ hội bằng 0, nên tôi quyết định nộp”, cô nói. Quá trình chuẩn bị hồ sơ Fulbright, đặc biệt là hai bài luận, trở thành dịp để Trà nhìn lại gần một thập kỷ làm nghề. Bí quyết lớn nhất của Trà là hiểu rõ bản thân và hãy là chính mình.

Hoa Trà (ngoài cùng, bên phải) trong cuộc gặp gỡ các nhà sản xuất, đạo diễn phim "Ngày xưa có một chuyện tình" và tác giả Nguyễn Nhật Ánh tại TP.HCM, hồi tháng 6/ 2023.

Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, Trà chủ động liên hệ với các anh chị từng trúng tuyển Fulbright ngành điện ảnh để học hỏi kinh nghiệm. Buổi phỏng vấn, theo Trà, diễn ra “sôi nổi và thân mật như cuộc trò chuyện”. Trà được chia sẻ về những gì đã làm, những điều bản thân thấy có thể làm tốt hơn trong tương lai, và vì sao việc học tại Mỹ sẽ giúp cô gái trẻ đạt được mục tiêu đó.

Tháng 8/2024, Trà nhận thông báo đỗ học bổng Fulbright Việt Nam, sau đó trúng tuyển ngành Thạc sĩ Sản xuất sáng tạo (Creative Producing) vào DePaul University. Ngôi trường nằm tại Los Angeles, trung tâm của Hollywood – mang lại cho Trà nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực.

Trà vừa vui vì được học tập ở thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, vừa hồi hộp trước những thử thách sắp tới. Nói về bí quyết chinh phục Fulbright và DePaul, Đỗ Hoa Trà cho rằng yếu tố quan trọng nhất là sự nhất quán và chân thật.

Theo Trà, hội đồng tuyển chọn không tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo, mà tìm kiếm những ứng viên có định hướng rõ ràng, hiểu mình đang ở đâu và muốn đi tới đâu.

Trong tương lai gần, Đỗ Hoa Trà đặt mục tiêu tập trung học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ môi trường điện ảnh chuyên nghiệp tại Mỹ. Xa hơn, cô mong muốn những gì học được sẽ quay trở lại phục vụ cho con đường làm nghề tại Việt Nam.