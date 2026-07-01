Cổ động viên Mexico nẹt pô, bấm còi inh ỏi phá giấc ngủ, đội Ecuador mách FIFA

(VTC News) -

Cổ động viên Mexico gây ồn trước khách sạn của đội tuyển Ecuador. (Video: @yardhype/Instagram)

Chỉ vài giờ trước cuộc chạm trán giữa Mexico và Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026, bầu không khí bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển Ecuador lưu trú đã trở nên hỗn loạn. Hàng nghìn cổ động viên chủ nhà tụ tập để tạo tiếng ồn, với mục đích khiến đối thủ không thể có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF) đã khiếu nại hành động này.

Theo báo O Globo, sự việc xảy ra vào đêm 29/6 (giờ địa phương) tại Thành phố Mexico. Các đoạn video được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy hàng chục phương tiện xếp kín trước khách sạn, trong khi tiếng còi xe và tiếng hò reo vang lên không ngớt. Pháo hoa cũng được bắn ngay gần nơi đóng quân của thầy trò HLV Sebastian Beccacece.

Nhật báo Reforma của Mexico cho biết cổ động viên Mexico thậm chí còn liên tục nẹt pô mô tô để duy trì tiếng ồn, qua đó gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cầu thủ Ecuador trước trận đấu quan trọng.

Hành động gây ồn với đối thủ nhằm tạo lợi thế cho đội nhà trong trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Đám đông bắt đầu tập trung vào khoảng 23h và gây ồn trong khoảng 1 tiếng. Sau nửa đêm, lực lượng chức năng đã có mặt để giải tán nhóm cổ động viên, chấm dứt tình trạng gây mất trật tự.

Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp tại các quốc gia Mỹ Latinh. Hình thức này được gọi là "serenata" - thuật ngữ vốn dùng để chỉ các bản nhạc mang giai điệu êm dịu, lãng mạn, nhưng trong bóng đá lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Trước các trận đấu quan trọng, cổ động viên thường tụ tập trước khách sạn của đối thủ, sử dụng còi xe, pháo hoa, trống hoặc các thiết bị tạo tiếng ồn nhằm khiến các cầu thủ đội khách mất ngủ, qua đó tạo lợi thế cho đội nhà.

Theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Ecuador sau đó đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức World Cup. FEF cho rằng hành động này đi ngược lại tinh thần fair-play của bóng đá.

"Hành vi này hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc về fair-play, bình đẳng và đoàn kết mà một kỳ World Cup bóng đá phải đại diện", tuyên bố của FEF nêu rõ.

Liên đoàn bóng đá Ecuador cũng kêu gọi các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến những sự việc tương tự và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ cầu thủ, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Ecuador.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Mexico vs Ecuador thuộc vòng 32 đội diễn ra lúc 8h ngày 1/7 trên sân Azteca, Mexico. Cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng. Đội chủ nhà toàn thắng cả ba trận vòng bảng và chưa để thủng lưới, trong khi Ecuador giành vé đi tiếp sau chiến thắng ngược dòng gây bất ngờ trước Đức ở lượt đấu cuối.