CLB Thanh Hoá mất tuyển thủ U23 Việt Nam ở trận gặp Ninh Bình

Câu lạc bộ Thanh Hoá không có đầy đủ lực lượng trong trận gặp Ninh Bình ở vòng 25 V.League 2025-2026diễn ra cuối tuần này. Theo hợp đồng chuyển nhượng và cho mượn giữa 2 đội bóng, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ không được ra sân thi đấu cho Thanh Hóa trong các trận đấu gặp Ninh Bình tại V.League.

Việc cầu thủ sinh năm 2004 vắng mặt là tổn thất lớn đối với câu lạc bộ xứ Thanh. Mùa này, tuyển thủ U23 Việt Nam ghi 4 bàn cho Thanh Hóa và có đóng góp quan trọng trong lối chơi của CLB này, đặc biệt khi huấn luyện viên Mai Xuân Hợp trải qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng.

Trước vòng 25, CLB Thanh Hoá có 25 điểm, hơn PVF-CAND 7 điểm, hơn Đà Nẵng 5 điểm, hơn Becamex TP.HCM 4 điểm, hơn HAGL 2 điểm. Chỉ cần một trong các đội Đà Nẵng, HAGL hoặc Becamex TP.HCM không thể giành chiến thắng ở vòng này, Thanh Hóa chắc chắn ở lại với V.League mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu gặp Ninh Bình FC.

Không có sự phục vụ của Ngọc Mỹ nhưng huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đón chào màn trở lại của Nguyễn Bá Tiến, Đoàn Ngọc Hà và Matias Belli. Hai nội binh vướng án treo giò còn Belli gặp chấn thương nhẹ, không thể thi đấu ở trận gặp HAGL. Họ vẫn là những phương án nhân sự đủ chất lượng để hướng tới cuộc đọ sức quan trọng.

"Chúng tôi vẫn chưa chính thức trụ hạng và rất quyết tâm giành ít nhất 1 điểm nữa để đảm bảo an toàn. Các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đang có tinh thần rất tốt và muốn cống hiến những gì tuyệt vời nhất cho người hâm mộ xứ Thanh đã đi theo và ủng hộ đội bóng suốt cả mùa giải vừa qua. Tôi vẫn nói học trò rằng, hãy thi đấu để cho người dân thương mình", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp trả lời Báo Điện tử VTC News.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình vừa chính thức chia tay Giám đốc kĩ thuật Vũ Tiến Thành để chào đón tân huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình chỉ còn mục tiêu giành vị trí trong top 3 và hướng đến danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia. Do đó, đội bóng đất cố đô sẽ phải tính toán nhân sự phù hợp khi phải làm khách trên sân của đối thủ thi đấu quyết liệt bậc nhất V.League.