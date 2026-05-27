Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp sau một ngày làm việc ngoài trời 40 độ C

Nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C không chỉ gây mệt mỏi, say nắng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương thận cấp tính. Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam thanh niên bị suy thận cấp chỉ sau một ngày làm việc dưới trời nắng mà không bù đủ nước.

Anh 25 tuổi, công nhân tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay. Trước đó một ngày, anh làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng gần như quên uống nước vì quá tập trung vào công việc.

Là người trẻ, không có bệnh nền, anh cho rằng bản thân có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt. Chỉ đến khi cơ thể gần như kiệt sức hoàn toàn, nam thanh niên mới tới bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - thước đo chức năng lọc của thận - tăng lên khoảng 400 µmol/L, cao gần gấp 4 lần mức bình thường. Đây là dấu hiệu điển hình của suy thận cấp, có nguy cơ phải lọc máu.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu tới muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, người bệnh có thể phải chỉ định lọc máu cấp cứu.

Sau ba ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Các triệu chứng co rút cơ, khó thở cũng biến mất và người bệnh đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, mỗi mùa nắng nóng, số ca suy thận cấp do mất nước và thời tiết cực đoan đều có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít trường hợp là người trẻ, khỏe mạnh.

Khi làm việc hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, lượng máu nuôi thận sẽ giảm mạnh, khiến cơ quan này bị tổn thương.

Ngoài ra, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức còn có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất độc giải phóng vào máu sẽ làm tắc nghẽn ống thận, nhanh chóng dẫn tới suy thận cấp.

“Cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Nếu chủ quan, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận cấp trong mùa nắng nóng”, BS Ánh Huyền cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi làm việc ngoài trời nắng nóng như tiểu ít kéo dài, nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt hoặc lơ mơ.

Để bảo vệ thận trong thời tiết cực đoan, chuyên gia khuyến nghị người dân uống nước chủ động thay vì đợi khát. Người lao động ngoài trời nên bổ sung thêm nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối khoáng mất qua mồ hôi.

Mọi người cũng nên hạn chế làm việc, vận động hoặc tập thể dục ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h - thời điểm nhiệt độ ở mức cao nhất trong ngày.

Khi cảm thấy cơ thể quá nóng hoặc kiệt sức, cần dừng hoạt động, nghỉ tại nơi thoáng mát, hạ nhiệt và bù nước sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ nhấn mạnh, thận có thể bị tổn thương chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Vì vậy, người dân không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà khi xuất hiện tình trạng kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng kéo dài.