Ông Trịnh Văn Quyết không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT FLC

Sáng nay (27/5), Tập đoàn FLC đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để bàn về nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Theo tờ trình đại hội, một trong những nội dung đáng chú ý là việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách ứng viên được đưa ra tại phiên họp gồm ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm bà Trần Thị Đoan, ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT và là nhà sáng lập FLC, không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ngoài nội dung nhân sự, phiên họp cũng xem xét kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chủ trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc bộ máy quản trị và xử lý nhiều vấn đề tồn đọng sau giai đoạn biến động kéo dài. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết sau thời gian vướng lao lý.

Trong lần xuất hiện công khai gần nhất hồi cuối tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC. Trong khi đó, ông Vũ Anh Tuân vẫn giữ ghế Chủ tịch HĐQT tập đoàn. Phía công ty giải thích ông Quyết hiện tại là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Cũng kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại, FLC liên tục có nhiều chuyển động về bộ máy lãnh đạo.

Mới đây, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, giữ chức Tổng giám đốc. Trước đó, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Theo bà Trương Thị Thu Hà, Giám đốc nhân sự Tập đoàn FLC, năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề trong chiến lược phát triển của FLC, khi doanh nghiệp đồng thời thực hiện tái cấu trúc tổ chức theo chiều sâu và đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, sau 3 năm tạm dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại từ ngày 6/3 thông qua Công ty Chứng khoán Artex. Do FLC không còn tư cách công ty đại chúng nên giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC).