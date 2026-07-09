(VTC News) -

Chiều 9/7 tại sân Đảo Sen (Long Biên, Hà Nội), CLB Bóng đá Hà Nội chính thức khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng bài bản, hướng tới mục tiêu lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá Thủ đô nói riêng, nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang mong muốn xây dựng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng như một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của CLB. Theo đó, bóng đá cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các lớp học bóng đá, mà phải trở thành nền tảng kết nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội; góp phần phát triển bóng đá học đường, lan tỏa lối sống tích cực và tạo nguồn cầu thủ kế cận chất lượng cho bóng đá Thủ đô.

CLB Bóng đá Hà Nội khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC được xây dựng với triết lý rõ ràng, rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội được chơi bóng, trưởng thành thông qua bóng đá và được truyền cảm hứng để theo đuổi những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, Trung tâm cung cấp một môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận bóng đá trong điều kiện tốt nhất.

Đối tượng tuyển sinh của Trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của CLB Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Đặc biệt, để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, các buổi tập hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân, gồm sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

Song song với hoạt động đào tạo, Trung tâm sẽ phối hợp cùng các trường học tổ chức ngày hội bóng đá, giải đấu học đường, chương trình trải nghiệm và giao lưu cùng các cầu thủ CLB Hà Nội.