Dàn sao CLB Hà Nội bùng nổ, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh

Tối 26/3, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Đội tuyển Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 3/2026.
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tuyển Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận.
Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động đẩy cao đội hình, duy trì sức ép liên tục bằng các pha phối hợp ở trung lộ lẫn hai biên.
Bangladesh chủ yếu lùi sâu phòng ngự và gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công.
Sự áp đảo sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ một tình huống phạt góc, bóng được treo vào khu vực 5m50 gây ra pha lộn xộn trước khung thành.
Trong tình huống đó, Tuấn Hải có mặt đúng lúc, nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa bóng chạm người hậu vệ đối phương rồi đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước.
Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Phút 18, từ quả đá phạt bên cánh phải, Nguyễn Quang Hải thực hiện đường treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.
Xuân Mạnh ăn mừng phấn khích sau bàn thắng vào lưới Bangladesh.
Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà trong phần còn lại của hiệp một. Bangladesh gần như không tạo được tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành thủ môn Việt Nam. Trong khi đó, các đợt lên bóng của đội chủ nhà vẫn duy trì sự mạch lạc và tốc độ cần thiết.
Phút 38, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Nguyễn Hai Long có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.
Đây cũng là bàn thắng khép lại hiệp một với lợi thế lớn dành cho tuyển Việt Nam.
Bước sang hiệp hai, khi cục diện trận đấu gần như đã được định đoạt, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ. HLV Kim Sang-sik thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Dù không còn duy trì sức ép liên tục như trong hiệp đầu, đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng tốt và giữ thế trận ổn định.
Dấu ấn của các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội tiếp tục được thể hiện rõ nét trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam tối 26/3.
Dù phong độ tại V-League thời gian qua chưa thực sự ổn định, nhưng khi tập trung đội tuyển, nhóm cầu thủ này vẫn cho thấy sự ăn ý.
Trận thắng trước Bangladesh được xem là bước chạy đà thuận lợi của tuyển Việt Nam trước những mục tiêu quan trọng sắp tới, trong đó có cuộc tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.