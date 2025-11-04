Chuyên gia: Hội chợ mùa Thu 2025 là khởi đầu cho những hành trình lớn

(VTC News) -

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã bế mạc vào tối 3/11. Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Điều này thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Bệ phóng cho hàng Việt vươn xa

Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội chợ mùa Thu lần thứ I - 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã kết thúc tốt đẹp.

Đồng tình với nhận định trên, chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Minh Phong cho rằng sự kiện này không chỉ là điểm hẹn xúc tiến thương mại mà còn là bệ phóng lan tỏa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế. Ông Phong tin tưởng đây còn là khởi đầu cho hành trình lớn hơn trong những năm tiếp theo - hành trình xây dựng một nền kinh tế Việt Nam tự lực, tự cường, hội nhập và phát triển bền vững.

Ngoài ra, đây cũng là nhân tố quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và trên 10% trong các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, Hội chợ mùa Thu 2025 được tổ chức thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu - Đông” thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Chuyên gia dẫn chứng: Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với tổng diện tích 130.000 m², 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước. Đây sẽ là nền tảng để hàng Việt chinh phục những hội chợ lớn khác ở cả trong nước và quốc tế.

Hoạt động giao thương, mua bán tại hội chợ cũng diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là "sàn giao dịch thực chất", giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cũng cho rằng, Hội chợ mùa Thu lần thứ I - 2025 xứng đáng là diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại, "sàn giao dịch thực chất", nơi khẳng định con người là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Ông Bình ví von: "Hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam, đối với đông đảo du khách tham quan, trong đó mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam".

Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước "phủ sóng" thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Doanh nghiệp hài lòng vì sự chuyên nghiệp

Không chỉ thu hút được nhiều khách hàng mà thành công của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn được thể hiện ở sự tổ chức chuyên nghiệp, khiến các đơn vị tham gia đều hài lòng.

Bà Lê Thị Hải, Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Hải Việt (tỉnh Đồng Nai), nhận xét về sự kiện quy mô lớn này: “Tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại và các Bộ, ban ngành trong việc tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025”.

Theo bà Hải, chính điều này đã góp phần giúp lan tỏa thương hiệu của doanh nghiệp tham gia hội chợ. “Nhiều người đến gian hàng trầm trồ về chất lượng cà phê Việt, thậm chí xin thông tin kết nối nhập khẩu”, bà Hải chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Lượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt's power, một doanh nghiệp chuyên sản xuất cửa gỗ công nghiệp cũng bày tỏ: “Tôi đánh giá rất cao về công tác tổ chức của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng ban tổ chức làm việc rất chu đáo, chuyên nghiệp. Các gian hàng được bố trí chuẩn chỉ, thiết kế cao cấp, phù hợp tiêu chí của các hội chợ quốc tế. Sản phẩm trưng bày phong phú, đa dạng chủng loại, mẫu mã hiện đại”.

Trong khi đó, đại diện Công ty Savina (Đà Nẵng) cho biết, Hội chợ mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến quy mô lớn nhất mà doanh nghiệp từng tham gia và thông qua hội chợ sẽ mở ra cơ hội hợp tác quốc tế thực chất: “Chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại. Nhờ Hội chợ, Savina đã gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có doanh nghiệp đến từ Philippines và UAE”.

Hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ kỳ vọng hội chợ mùa Thu sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm để góp phần quảng bá hàng Việt với khách hàng trong nước và bạn bè quốc tế, tiếp tục góp phần vào hành trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong các năm tiếp theo.