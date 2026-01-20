Chuyến đi gắn kết thế hệ trên du thuyền Hạ Long dịp năm mới

(VTC News) -

Nhiều người cho rằng đưa cả gia đình đi du lịch đôi khi còn mệt hơn đi làm vì phải đóng vai "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ, bận rộn với việc đặt phòng, chọn chỗ ăn, lo lắng về giờ giấc di chuyển. Thay vì một hành trình hối hả, điều gia đình cần nhất là một nơi đủ ấm áp để dừng chân, nơi mọi nhu cầu được chăm sóc một cách tự nhiên nhất.

Chìa khóa kết nối kỳ nghỉ đa thế hệ

Tại Việt Nam, du thuyền ngủ đêm trên vịnh Hạ Long đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình lựa chọn trong hành trình du xuân. Không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên, mà còn nhờ mô hình nghỉ dưỡng trọn gói, hạn chế di chuyển và phát sinh.

Mô hình nghỉ dưỡng trọn gói trên du thuyền (All-inclusive) xuất hiện như một sự giải phóng cho người làm trưởng đoàn. Giúp chuyến đi đa thế hệ nhẹ nhàng hơn, các thành viên có thời gian sum họp, đoàn viên sau một năm vất vả.

Paradise Vietnam là hệ du thuyền ngủ đêm được thiết kế theo mô hình “tất cả trong một”, phù hợp cho gia đình đông người, nhiều thế hệ. Trong cùng một hải trình, mỗi thành viên đều có nhịp nghỉ riêng mà không cần tách lịch trình.

Điểm đặc trưng của du thuyền ngủ đêm là cả gia đình cùng ở chung một không gian, nhưng mỗi thành viên vẫn có nhịp nghỉ và trải nghiệm riêng. Đó là những cabin hướng biển với ban công riêng, nơi cả nhà có thể quây quần, ngắm cảnh vịnh thay đổi theo từng khoảnh khắc, như một “căn nhà thu nhỏ” trôi giữa thiên nhiên.

Cabin hướng biển để ngắm vịnh mọi thời điểm trong ngày.

Với người lớn tuổi, các hoạt động nhẹ nhàng như tập Taichi buổi sáng trên boong tàu, thư giãn tại bể sục jacuzzi hay spa giúp phục hồi sức khỏe trong tiết trời đầu xuân. Buổi tối, không gian nhà hàng với âm nhạc live music tạo điều kiện để cả gia đình quây quần, trò chuyện, không bị phân tán bởi lịch trình bên ngoài.

Trong khi đó, trẻ nhỏ và các thành viên trẻ tuổi có cơ hội tham gia những hoạt động an toàn, vừa sức như cooking class, chèo kayak, đi thuyền nan khám phá thiên nhiên vịnh biển. Nhờ được sắp xếp sẵn trong cùng một hành trình, gia đình không cần di chuyển nhiều hay tự tổ chức thêm hoạt động bên ngoài.

Trải nghiệm trọn gói trong một lần chi trả

Trên các du thuyền Paradise, lịch trình đã được thiết kế liền mạch theo hải trình ngủ đêm, bao gồm 4 bữa ăn theo chương trình cùng các hoạt động tham quan, thư giãn và trải nghiệm văn hóa. Gia đình chỉ cần đưa ra một quyết định lựa chọn, thay vì liên tục cân nhắc ăn ở đâu, đi gì tiếp theo.

Nhiều trải nghiệm văn hóa trong bữa tối sang trọng tại du thuyền Paradise Legacy.

Cách tổ chức này đặc biệt phù hợp với gia đình đông người trong dịp Tết, khi việc phát sinh chi phí lặt vặt hay thay đổi kế hoạch vào phút chót thường khiến chuyến đi kém trọn vẹn.

Ba hải trình, ba cá tính nghỉ dưỡng

Từ nền tảng tiện nghi và trải nghiệm chung, Paradise Vietnam phát triển ba du thuyền với phong cách khác nhau, phù hợp với “khẩu vị” đa dạng của các gia đình.

Paradise Elegance là lựa chọn cân bằng cho những gia đình lần đầu trải nghiệm du thuyền ngủ đêm. Thiết kế mang phong cách Âu bán cổ điển, chuẩn mực và trang nhã, dễ tạo cảm giác an tâm cho người lớn tuổi. Hải trình đưa du khách khám phá vùng lõi vịnh Hạ Long với những điểm đến mang tính biểu tượng như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp, hang Luồn, một hành trình quen thuộc nhưng chỉn chu, phù hợp cho kỳ nghỉ đầu năm nhẹ nhàng.

Paradise Grand hướng tới các gia đình trẻ, yêu thiên nhiên và các hoạt động thể chất. Không gian thiết kế hiện đại, phóng khoáng, cùng hải trình khám phá vịnh Lan Hạ nguyên sơ, ghé hang Sáng - Tối và làng Việt Hải. Vịnh Lan Hạ, mang đến trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, phù hợp cho những gia đình muốn để cảnh sắc dẫn lối trong chuyến du xuân.

Bên cạnh Hạ Long, gia đình thăm quan vịnh Lan Hạ (Cát Bà) với Paradise Grand.

Paradise Legacy mở ra một hướng tiếp cận khác, khi du lịch đầu năm gắn với chiều sâu văn hóa. Du thuyền kết hợp các điểm tham quan quen thuộc của vịnh Hạ Long với trải nghiệm làng nghề tại làng ngọc trai Tùng Sâu. Không gian kết hợp giữa truyền thống và cổ điển được thể hiện qua các hoạt động như mặc áo ngũ thân dùng bữa tối, thực đơn Việt dân dã kết hợp tinh hoa Âu châu, hay lớp học làm bánh gối cổ truyền, những chi tiết nhỏ nhưng tạo nên một hải trình mang màu sắc ký ức và bản sắc.

Kỳ nghỉ đầu năm gọn nhẹ cho cả nhà

Dù lựa chọn Paradise Elegance, Paradise Grand hay Paradise Legacy, các gia đình đều có chung một điểm đến: kỳ nghỉ đầu năm trọn gói, liền mạch và thuận tiện. Mỗi du thuyền mang một cá tính riêng, nhưng cùng chia sẻ tiêu chuẩn dịch vụ và trải nghiệm của Paradise Vietnam, nơi chuyến du xuân không còn là chuỗi sắp xếp mệt mỏi, mà trở thành khoảng thời gian sum họp đúng nghĩa cho cả gia đình.