Chủ tịch 'mất tích' nửa năm: Liên đoàn quyền anh Việt Nam bầu người mới khi nào?

(VTC News) -

"Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn quyền anh Việt Nam thống nhất, trong trường hợp cá nhân chủ tịch Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của Liên đoàn theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn quyền anh Việt Nam đến hết nhiệm kỳ II (2023 – 2028)", thông cáo của VBF nói rõ.

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) chưa tìm được căn cứ xác thực thông tin ông Lưu Tú Bảo bị bắt ở nước ngoài. Tin đồn này được lan truyền những ngày gần đây, trùng với thời điểm vị lãnh đạo VBF mất liên lạc.

Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Liên đoàn quyền anh Việt Nam nhiều tháng qua.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có một trang tin tư nhân duy nhất tại Mỹ đăng bài nói về vụ án ma túy liên quan đến người có tên "Bao Luu" và không thể xác định rằng đây là ông Lưu Tú Bảo.

Phía VBF xác định: "Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 02/2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam".

Đồng thời, Ban Chấp hành liên đoàn đang giao nhiệm vụ điều hành tạm thời cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quyền anh Việt Nam.

Đến tối 5/9, VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của chủ tịch Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam.

Nhân thân, lý lịch tư pháp của ông Lưu Tú Bảo đã được Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận trước khi ông tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Liên đoàn quyền anh Việt Nam nhiệm kỳ II (2023-2028).

Ngoài ra, VBF cũng cho biết Giải quyền anh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại TP.HCM được tài trợ bởi nguồn lực cá nhân từ ông Lưu Tú Bảo cũng như nguồn xã hội hóa khác.