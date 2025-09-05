Chủ tịch LĐ quyền Anh Việt Nam 'mất tích': Ban chấp hành họp khẩn

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) tiếp tục họp trong chiều nay (5/9). Nội dung của cuộc họp nhiều khả năng là về vấn đề nhân sự. Ban chấp hành VBF cần thảo luận và đưa ra phương án điều phối công việc khi ông Lưu Tú Bảo - chủ tịch liên đoàn - vắng mặt và mất liên lạc trong thời gian qua.

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ có báo cáo lên Cục Thể dục thể thao (TDTT) về vấn đề liên quan đến ông Lưu Tú Bảo. Hiện nay, các tin đồn liên quan đến tung tích, hoạt động của chủ tịch đương nhiệm VBF ở nước ngoài chưa được xác minh chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Lưu Tú Bảo

Ông Lưu Tú Bảo đắc cử Chủ tịch VBF năm 2023 với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Từ tháng 3/2025, vị này ra nước ngoài giải quyết công việc cá nhân.

Trong thời gian ông Lưu Tú Bảo vắng mặt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng tạm thời đảm nhiệm các công việc điều hành. Hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam và các giải đấu quan trọng vẫn diễn ra theo kế hoạch, bao gồm giải quyền Anh các đội mạnh toàn quốc (tháng 4/2025), giải vô địch quyền Anh trẻ toàn quốc (tháng 7/2025).

Ngoài chức danh Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ 2023-2028, ông Lưu Tú Bảo còn giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời là Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC). Vị doanh nhân này cũng kinh doanh ở một số lĩnh vực khác ngoài thể thao.

Câu lạc bộ Saigon Sports Club hiện vẫn hoạt động bình thường. Đại diện đơn vị cho biết sự việc liên quan đến ông Lưu Tú Bảo là vấn đề cá nhân và hoàn toàn không liên quan đến hoạt động kinh doanh hay vận hành của câu lạc bộ. Trong khi đó, Liên đoàn võ thuật tổng hợp TP.HCM được yêu cầu báo cáo bằng văn bản cho Sở VHTT TP.HCM về những thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo.