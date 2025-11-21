Chớp thời cơ mua xe Toyota ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, trả trước chỉ từ 0 đồng

(VTC News) -

Cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường ô tô, khi các hãng liên tục mang đến những chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe. Nhưng nếu theo dõi thị trường xe trong cả năm 2025, có thể thấy Toyota Việt Nam đã duy trì các chương trình khuyến mãi đều đặn, đồng hành cùng người dùng ở nhiều thời điểm khác nhau và linh hoạt điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp.

Tháng 11 này, hãng tiếp tục giới thiệu chương trình được xem là lớn nhất trong năm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/11, Toyota dành ưu đãi hấp dẫn cho bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio với mức giảm tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

6 mẫu xe “trụ cột” đều nằm trong danh sách khuyến mại tháng 11 của Toyota.

Tiếp theo là Vios và Camry, khi toàn bộ phiên bản đều được áp dụng ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ. Khách hàng chọn Yaris Cross (cả bản xăng và HEV) hoặc Corolla Cross bản xăng sẽ nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Riêng Corolla Cross HEV và Hilux cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Việc trải dài ưu đãi trên nhiều phân khúc từ sedan, SUV đến bán tải, hãng xe Nhật Bản đang tiếp cận đa dạng tệp người dùng.

Không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí đầu tư ban đầu, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai các gói vay với lãi suất thấp, hỗ trợ khách hàng mua xe dễ dàng hơn chỉ với số vốn nhỏ và khoản thanh toán hàng tháng vừa tầm.

Cụ thể, khách hàng lựa chọn mua trả góp Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và bản xăng của Innova Cross, Corolla Cross và Yaris Cross sẽ có mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 1.99%/ năm trong 6 tháng đầu. Với khách hàng lựa chọn bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) nào của Toyota cũng sẽ được hưởng mức lãi suất chỉ 1.49%/năm trong 6 tháng đầu.

Veloz Cross được nhiều tài xế dịch vụ tin tưởng lựa chọn.

Là tài xế dịch vụ đã gắn bó với chiếc xe hạng A suốt gần 6 năm, anh Văn Minh cho biết nhu cầu từ khách ngày càng tăng nên anh quyết định bán xe cũ tại đại lý T-Sure để lên đời mẫu MPV 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ – Veloz Cross.

Anh chia sẻ: “Trong phân khúc thì Veloz Cross đang có mức ưu đãi lớn, giảm tới 75 triệu đồng. Khi mang xe cũ bán tại T-Sure, tôi cũng bất ngờ vì được định giá tốt hơn so với bên ngoài vì trước giờ tôi cứ nghĩ bán trong hãng sẽ giá thấp. Thêm nữa, vì giao dịch xe cũ tại T-Sure nên tôi được áp dụng luôn mức lãi suất vay trả góp 0% trong 6 tháng đầu. Nhờ kết hợp cả giảm giá ban đầu và hỗ trợ lãi suất, tôi giảm được đáng kể gánh nặng tài chính khi lên đời xe”.

Các mẫu xe Toyota HEV được nhiều người hàng trẻ và khách hàng gia đình quan tâm.

Cũng trong chương trình lên đời xe, nếu khách hàng bán xe cũ tại T-Sure để mua xe mới với Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Innova Cross bản HEV thì có thể lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi sau: Hưởng mức lãi suất chỉ từ 0%/ năm trong 6 tháng đầu; nhận 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng; miễn phí dán kính và phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Mua xe dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách vay trả trước 0 đồng.

Trong bối cảnh cuộc đua ưu đãi ngày càng sôi động, Toyota tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh khi bổ sung chương trình “Vay trả trước 0 đồng” dành cho khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của hãng.

Với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,99%/năm trong 12 tháng, chương trình giúp người mua dễ dàng sở hữu xe mà không cần vốn ban đầu - một lợi thế đáng kể trong mùa mua sắm cuối năm.

Ưu đãi này được thiết kế riêng cho ba nhóm khách hàng: Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước (gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; và Nhân viên thuộc đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2025, và đây chính là thời điểm “vàng” để khách hàng sắm xe với ưu đãi lớn chưa từng có.

Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng của một đại lý Toyota tại Hà Nội: “Cuối năm lượng khách đến xem và mua vẫn thường cao, tuy nhiên tháng 11 năm nay đại lý ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt so với các tháng trước. Nhiều khách hàng cũng đặc biệt quan tâm đến các phiên bản HEV bởi mức khuyến mại cho dòng xe này là lớn nhất trong năm, giúp họ tiết kiệm đáng kể chi phí sở hữu xe”.