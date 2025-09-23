Chồng bỏ đi tu, cô gái TP.HCM đến show hẹn hò tìm người hướng về gia đình

(VTC News) -

Trong tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, khán giả chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai trái tim từng chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân, đó là chàng trai Vĩnh Long 38 tuổi Nguyễn Trung Trực và cô gái TP.HCM 32 tuổi Bùi Thị Mỹ Yến.

Cặp đôi Bùi Thị Mỹ Yến và Nguyễn Trung Trực xuất hiện tại chương trình.

Nguyễn Trung Trực từng sinh sống và làm việc tại TP.HCM, sau đó quyết định về quê phát triển. Hiện anh làm nghề bảo trì thiết bị cơ điện; ngoài ra còn trồng bưởi, dừa, sầu riêng nên có nguồn thu nhập ổn định.

Trực tự nhận mình là người hòa đồng, thích làm việc độc lập, không hút thuốc, không uống rượu; điểm yếu là khá ít nói. Anh đã trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất kéo dài từ thời sinh viên đến sau khi ra trường và đi đến hôn nhân. Thế nhưng suốt 3 năm chung sống, anh và vợ “mạnh ai nấy ngủ”, thiếu sự gắn kết, sau đó cả hai quyết định ly hôn vì không có tiếng nói chung. Nỗi đau này khiến anh khát khao tìm được người vợ lanh lợi, biết chia sẻ, ngoại hình không quá quan trọng.

Anh Trực mong muốn tìm được người vợ lanh lợi, biết chia sẻ.

Còn công việc của Mỹ Yến là tuyển dụng nhân sự. Cô mô tả bản thân vui vẻ, thẳng thắn, giàu tình cảm nhưng đôi khi vụng về, lại không biết nấu ăn.

Cuộc hôn nhân cũ của Yến cũng để lại nhiều tiếc nuối. Năm 2022, cô kết hôn và chỉ sau 6 tháng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Người chồng dọn ra ở riêng rồi quyết định đi tu. Yến thừa nhận sai lầm khiến hôn nhân thất bại, cho biết cô nhận ra mình nóng nảy, nói năng chưa đúng mực, khi có mâu thuẫn thì lại quá im lặng thay vì ngồi lại trò chuyện trao đổi thẳng thắn với chồng, khiến mâu thuẫn dồn nén ngày một lớn.

Một thời gian dài sau đổ vỡ, Yến trở nên bất ổn tâm lý, khó mở lòng. Nhưng khi bước lên sân khấu Bạn muốn hẹn hò, cô cho biết trái tim mình đã được “vá lại”, đủ sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Cô mong tìm người đàn ông có chí tiến thủ, nói đi đôi với làm và đặc biệt là hướng về gia đình.

Mỹ Yến mong muốn tìm được người có chí tiến thủ.

Khi rào mở, anh Trực mang tặng người đồng hành của mình trong show Bạn muốn hẹn hò bó hoa tươi thắm và đặc sản quê nhà. Đáp lại, Yến tặng anh chiếc áo, hy vọng anh sẽ mặc trong buổi hẹn tiếp theo của họ.

Không khí buổi trò chuyện trở nên nhẹ nhàng và hài hước. “Chúng ta gặp nhau ở đây là cái duyên, anh mong sẽ có cơ hội tìm hiểu em nhiều hơn”, Trực nói và tự tin khẳng định mình nấu ăn ngon, biết xoay xở mọi việc và sẵn sàng năn nỉ nếu lỡ làm bạn gái giận.

Lo lắng về chuyện bạo lực gia đình, Yến thẳng thắn hỏi: “Nếu anh giận thì anh có đánh em không?”. Trực lập tức trả lời: “Anh chưa từng đánh ai bao giờ, càng không đánh em”. Câu trả lời mộc mạc nhưng chân thành khiến cả trường quay bật cười.

Không dừng lại ở đó, Yến tiếp tục truy: “Nếu yêu nhau thì khi nào chúng ta có thể kết hôn?”. Trực đáp: “Nếu tình cảm chín muồi thì cưới sớm, còn không thì từ từ cũng được, tùy vào quá trình tìm hiểu”.

Sự hiền lành, thật thà của Trực khiến Yến bất ngờ: “Lần đầu tiên em gặp một người hiền như anh, hỏi gì trả lời đó”.

Cả hai đều quyết định bấm nút hẹn hò.

Trước sự cổ vũ của khán giả, Yến dành tặng Trực một ca khúc tình tứ như lời gửi gắm. Cả hai cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống và quyết định cùng nhau bấm nút hẹn hò. Khoảnh khắc ấy, cả trường quay vỡ òa trong niềm vui, hy vọng hành trình tình yêu của họ đi đến bến đỗ, tìm lại được hạnh phúc, sự sẻ chia và đồng hành sau những thất vọng, tổn thương và đổ vỡ.