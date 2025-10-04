Chính phủ yêu cầu cho nghỉ theo chế độ những công chức không đáp ứng nhiệm vụ

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị quyết 303 về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Chính phủ triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời Chính phủ chỉ đạo rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, nội vụ, tư pháp, xây dựng, giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ…

Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 chậm nhất trước 10/10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Kết quả chi trả chế độ, chính sách phải được báo cáo về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất trước ngày 10/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã.

Bộ Nội vụ cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại gắn với cơ cấu lại đội ngũ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp.

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng; đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10/10.

Các bộ ngành, địa phương cũng có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả.

Chính phủ cũng yêu cầu trang bị ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định); hoàn thành các phương án sắp xếp theo thẩm quyền trước ngày 30/10.

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phụ trách và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư công và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình Thủ tướng trước ngày 5/10.

Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chịu trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Chính phủ đề nghị khắc phục tình trạng thiếu thống nhất về thông tin báo cáo, thực hiện báo cáo theo thời gian thực về tình hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trước ngày 5/10.