‘Chìa khóa vàng’ để Đà Nẵng bứt phá kinh tế số

(VTC News) -

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News về định hướng phát triển kinh tế số, thu hút doanh nghiệp công nghệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu.

- Đà Nẵng đặt mục tiêu gì để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng, thay vì chỉ là một chỉ tiêu đóng góp vào GRDP, thưa ông?

Mục tiêu của Đà Nẵng không chỉ là nâng tỷ trọng kinh tế số, mà quan trọng hơn là tạo ra dư địa tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu kinh tế số đạt khoảng 27% GRDP, đồng thời đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Để thực hiện, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa lớn trên bốn trụ cột chính.

Trước hết là phát triển các ngành công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các sản phẩm công nghệ số “Make in Da Nang”. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho thành phố.

Trụ cột thứ hai là phát triển dữ liệu thành nguồn lực sản xuất. Thành phố đang xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp; từng bước hình thành thị trường và sàn giao dịch dữ liệu theo quy định. Nguồn dữ liệu này có thể được khai thác để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong du lịch, logistics, thương mại, tài chính, y tế, giáo dục và quản trị đô thị.

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI, thương mại điện tử, nền tảng số, tự động hóa và các giải pháp quản trị thông minh để nâng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Trụ cột thứ tư là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng đang triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, thúc đẩy liên kết giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và quỹ đầu tư.

Cùng với đó, các cơ chế đặc thù gắn với Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghệ số tập trung sẽ tạo thêm không gian phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ mới.

- Để thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn và phát triển AI, bán dẫn, Đà Nẵng sẽ chuẩn bị chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực thế nào?

Đà Nẵng có lợi thế khi được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao. Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm chi phí sử dụng hạ tầng, hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và thu hút chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Đây là cơ sở để Đà Nẵng tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tập đoàn công nghệ, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao đến đầu tư, làm việc lâu dài.

Về nhân lực, thành phố sẽ thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo sát nhu cầu thị trường. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch, kiểm thử, đóng gói bán dẫn, an toàn thông tin và công nghệ số thế hệ mới.

Đối với AI, định hướng của thành phố không chỉ là đào tạo nhân lực mà còn thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào thực tiễn. Các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu được khuyến khích cùng xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và nền tảng dữ liệu dùng chung.

AI sẽ được ưu tiên ứng dụng trong du lịch, logistics, y tế, giáo dục, sản xuất, quản trị đô thị và dịch vụ công. Mục tiêu không chỉ là sử dụng công nghệ có sẵn mà từng bước hình thành các doanh nghiệp AI có khả năng phát triển sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường.

Với công nghiệp bán dẫn, trọng tâm trước mắt là đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, kiểm thử, đóng gói và thu hút doanh nghiệp đặt trung tâm nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tại Đà Nẵng.

Thành phố cũng tiếp tục đầu tư hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các không gian đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

Chúng tôi mong muốn các tập đoàn không chỉ đến đầu tư mà còn đặt trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và hình thành chuỗi giá trị công nghệ ngay tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang đặt mục tiêu kinh tế số vào trung tâm chiến lược tăng trưởng.

- Kinh tế số không chỉ là câu chuyện của các tập đoàn công nghệ. Thành phố có giải pháp gì để doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị bỏ lại phía sau?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế địa phương. Vì vậy, chính sách hỗ trợ phải thực chất, dễ tiếp cận và sát nhu cầu. Trước hết, thành phố sẽ đánh giá mức độ chuyển đổi số của từng doanh nghiệp, từ đó tư vấn lộ trình phù hợp với quy mô và ngành nghề. Doanh nghiệp cần biết mình đang ở đâu, nên ưu tiên khâu nào và lựa chọn giải pháp gì để tránh đầu tư dàn trải.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công cụ thiết yếu như hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản trị, thương mại điện tử, thanh toán số, an toàn thông tin và giải pháp AI trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cũng đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chi phí thuê, mua và sử dụng giải pháp chuyển đổi số theo quy định, qua đó giảm gánh nặng đầu tư ban đầu.

Một mạng lưới tư vấn viên, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đánh giá nhu cầu, lựa chọn giải pháp đến nhận diện rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin.

Thành phố đồng thời hỗ trợ đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động về kỹ năng số, quản trị số, ứng dụng AI; kết nối doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ngoài các chương trình hỗ trợ trực tiếp, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư hạ tầng 5G, dữ liệu mở và nền tảng dùng chung. Kênh hỗ trợ doanh nghiệp qua Tổng đài 1022 và Cổng Góp ý Đà Nẵng cũng được triển khai để doanh nghiệp phản ánh vướng mắc, tiếp cận chính sách và nhận hỗ trợ nhanh hơn trên môi trường số.

Quan điểm của thành phố là không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao mà còn giúp các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch và hộ kinh doanh truyền thống ứng dụng công nghệ, nâng năng suất, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số.

- Ông có thể gửi một thông điệp ngắn tới doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư công nghệ?

Đà Nẵng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng nhất trong giai đoạn mới. Thành phố cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư cùng phát triển, cùng thành công.

- Xin cảm ơn ông!