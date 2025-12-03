Chàng trai cố ăn hết 130 cái bánh bột lọc ở sân bay vì không được mang sang Nhật

Câu chuyện mà một thanh niên đến từ Đồng Tháp chia sẻ đang gây sốt mạng xã hội. Chàng trai này kể lại rằng vào ngày 16/11, anh đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đi Tokyo, Nhật Bản, mang theo 47kg hành lý gồm quần áo, nhu yếu phẩm, giày dép... và 130 cái bánh bột lọc mà gia đình chuẩn bị.

Cách giờ bay khoảng một tiếng, nhân viên hàng không nhắc nhở anh rằng bánh bột lọc có phần nhân tôm thịt, nếu đem lên máy bay thì khi hạ cánh sẽ bị phạt rất nặng do vi phạm quy định của Nhật Bản.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), du khách có thể bị phạt đến 3 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 200 triệu đồng nếu mang thịt vào Nhật Bản, bao gồm cả thịt tươi sống và đã qua chế biến. Lệnh cấm nghiêm ngặt này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật như tả lợn, cúm gia cầm...

Không thể tặng bánh cho ai, bỏ đi cũng phí phạm, hành khách trẻ tuổi này quyết định ăn hết chỗ bánh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, đến chiếc thứ 30 thì mặt anh xanh lè, họng nghẹn, nước mắt nước mũi chảy ra vì quá ngấy nhân tôm thịt. Cuối cùng, anh phải bỏ đi 100 cái bánh bột lọc chỉ vì không tìm hiểu trước quy định của đất nước mình sẽ tới.

Chàng trai cố gắng ăn hết 130 cái bánh bột lọc vì không được đưa lên máy bay. (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng trên có lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng "chia buồn" với anh Tâm về tình huống bi hài: "Đọc câu chuyện vừa hài hước, vừa thấy trớ trêu. Bánh mẹ làm không thể không đem theo nhưng quy định thì là vậy rồi, đành tuân thủ".

"Các mẹ thấy con đi xa là luôn chuẩn bị cả một đống đồ ăn như vậy đấy. Lần trước, tôi đi Nhật Bản cũng gặp cảnh tương tự nhưng may có 50 cái bánh bột lọc, chia cùng anh em ăn luôn"; "Vừa thấy thương, vừa buồn cười, cuối cùng thì anh vẫn có được chiếc bụng no trước khi lên chuyến bay dài"...

Minh Anh bình luận: "May bánh bột lọc, chứ bánh chưng thì phải mang đi rán may ra mới ăn hết được. Của một đồng, công một nén, anh chàng chắc tiếc công của mẹ làm lắm nên mới có gắng đến nhường vậy. Chắc chắn, sau vài năm về nước, anh vẫn sợ món bánh bột lọc mất".

Với tình huống của chàng trai, một số cư dân mạng hiến kế chia bánh cho khách ở sân bay ăn cùng, nhưng không ít người khác cho rằng đây không phải ý hay: "Có người bảo chia bánh cho khách ở sân bay coi như làm quà lấy thảo. Tuy nhiên, sân bay là nơi vô cùng nhạy cảm vấn đề an ninh. Bất cứ người lạ nào đưa cho cái gì cũng không nên cầm. Nhiều khách cũng có tâm lý như vậy, không phải cứ cho là họ cầm đâu".

Thanh Tùng viết: "Việc phát bánh cho mọi người ăn có thể xuất phát từ lòng tốt nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều hậu quả khó lường. Ví dụ như ai đó ăn mà bị dị ứng, hoặc bị đau bụng gây chậm trễ chuyến bay thì chắc chắn người đưa bánh cũng bị liên đới trách nhiệm. Trường hợp này cố ăn cho đỡ phí rồi bỏ đi là cách hành xử tốt nhất".

Nhiều tình huống bi hài tương tự cũng được kể lại, kèm theo lời khuyên tìm hiểu kỹ quy định của đơn vị hàng không cũng như quốc gia mình sẽ đến trước khi xuất cảnh. Phan Kiên chia sẻ: "Bác tôi kể ngày xưa bác tôi mang buồng chuối qua Đức. Theo quy định, chuối thuộc nhóm trái cây tươi tươi bị cấm nhập cảnh vào Đức đối với hành khách cá nhân. Bác phải dành cả buổi cùng con trai ngồi ăn hết 3 nải chuối cho đỡ phí. Vậy nên, mọi người đi đâu cũng nên tìm hiểu thật kỹ càng không lại chịu cảnh ngồi ăn ở sân bay hoặc tiền mất tật mang", Mạnh Hà chia sẻ.

Kỳ Phương viết: "Xưa tôi làm tại sân bay cũng gặp một thanh niên Ấn Độ dư cân hành lý. Anh này phải ra ngồi một góc ăn liền mạch hết 3kg trái cây rồi mới đủ cân để lên máy bay. Giờ tôi đi đâu cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng, thậm chí cân hết hành lý ở nhà rồi mới an tâm đi được".