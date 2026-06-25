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Thụy Sỹ 2 1 Canada Vargas 46' 76' P. David Manzambi 57'

Trận đấu giữa Thuỵ Sỹ và Canada bắt đầu lúc 2h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thuỵ Sỹ vs Canada mới nhất tại đây.

Thụy Sỹ đấu với Canada ở lượt trận thứ 3 bảng B World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sỹ nhập cuộc chủ động hơn và kiểm soát khu trung tuyến bằng những pha phối hợp chắc chắn. Đội bóng châu Âu giữ bóng tới 69% trong hiệp một, chuyền chính xác 86% và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, ưu thế này không biến thành bàn thắng vì Canada phòng ngự tập trung, đồng thời thủ môn Maxime Crepeau chơi nổi bật.

Sau khoảng 20 phút đầu tấn công, Thụy Sỹ chơi thận trọng hơn. Canada không giữ bóng nhiều nhưng những tình huống uy hiếp của đội chủ nhà tạo ra mối đe dọa đáng kể về phía khung thành của thủ môn Gregor Kobel.

Đội hình Thụy Sỹ vs Canada

Thụy Sỹ đá chính: Gregor Kobel (1), Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5), Breel Embolo (7), Remo Freuler (8), Johan Manzambi (9), Granit Xhaka (10), Ricardo Rodriguez (13), Djibril Sow (15), Ruben Vargas (17), Luca Jaquez (25).

Canada đá chính: Maxime Crepeau (16), Alistair Johnston (2), Luc de Fougerolles (4), Mathieu Choiniere (6), Cyle Larin (9), Jonathan David (10), Derek Cornelius (13), Tajon Buchanan (17), Ali Ahmed (20), Richie Laryea (22), Nathan Saliba (25).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng B

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính trước trận Thụy Sỹ vs Canada, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.